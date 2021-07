UNESCO vyradilo nábrežie Liverpoolu zo zoznamu Svetového dedičstva

Londýn/Peking 21. júla (TASR) – Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyradila nábrežie britského mesta Liverpool zo zoznamu lokalít kultúrneho dedičstva z dôvodu nadmernej výstavby.



Vyradenie nábrežia schválilo v stredu zasadnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO v čínskom meste Fu-čou pomerom hlasov 13:5. Na vylúčenie objektu zo zoznamu je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina delegátov, teda 12 hlasov, približuje agentúra AFP.



Počas dvojdňovej rozpravy si delegáti vypočuli, že plány na výstavbu výškových budov, ako aj futbalového štadiónu by „nezvratne poškodili" dedičstvo tohto historického prístavného mesta na severozápade Anglicka.



Výbor poznamenal, že britskú vládu „opätovne vyzval" na predloženie plánov, ktoré by preukázali jej víziu pre budúcnosť Liverpoolu. Výstavbu spomínaného futbalového štadióna vláda schválila bez akéhokoľvek prieskumu verejnej mienky, pripomenul výbor.



UNESCO vyradilo zo svojho prestížneho zoznamu nejakú lokalitu len po tretí raz vo svojich dejinách. Po prvý raz v roku 2007 rezerváciu púštnej antilopy oryx arabský (Oryx leucoryx) v Ománe na žiadosť tamojšej vlády, ktorá na mieste objavila nálezisko ropy. A v roku 2009 bolo vyradené aj Labské údolie v nemeckých Drážďanoch. Dôvodom bola kontroverzná výstavba mosta cez rieku Labe.



Novozvolená starostka Liverpoolu Joanne Andersonová vyjadrila veľké sklamanie a avizovala, že sa pokúsi proti rozhodnutiu odvolať. Rozhodnutie skritizovala aj samotná britská vláda.



Počas zasadnutia výboru, ktoré potrvá do 31. júla, hrozí niektorým lokalitám UNESCO ich zaradením na zoznam ohrozených lokalít zníženie chráneného statusu. Medzi nimi sú austrálsky Veľký koralový útes, Budapešť, Benátky, Údolie Káthmandu v Nepále, oblasť v okolí Ochridského jazera v Albánsku a Severnom Macedónsku a sopky v oblasti Kamčatky na ruskom Ďalekom východe.



Ako však píše agentúra DPA, Austrália pravdepodobne získala medzi delegátmi výboru dostatočnú podporu na posunutie tohto rozhodnutia až na rok 2023.