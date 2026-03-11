< sekcia Zahraničie
UNESCO vyzýva strany bojujúce na Blízkom východe na ochranu pamiatok
Všetky strany konfliktu organizácia vyzvala, aby chránili výnimočné kultúrne pamiatky v regióne.
Autor TASR
Paríž 11. marca (TASR) - Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v stredu vyjadrila v dôsledku vojenského konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom hlboké znepokojenie nad osudom pamiatok v Iráne a na celom Blízkom východe, ktoré sú zapísané na jej zozname Svetového dedičstva. Z celkového počtu 29 pamiatok v Iráne boli podľa UNESCO od začiatku vojny poškodené štyri. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Všetky strany konfliktu organizácia vyzvala, aby chránili výnimočné kultúrne pamiatky v regióne. Obavy prichádzajú najmä v reakcii na poškodenie Golestánskeho paláca v centre Teheránu, ktorý bol podľa Reuters častokrát porovnávaný s Versailles, a mešity a paláca v meste Isfahán.
Golestánsky palác bol poškodený v dôsledku amerických a izraelských útokov na okolité oblasti začiatkom marca. Riaditeľ centra UNESCO pre svetové dedičstvo Lazare Eloundou Assomo v stredu uviedol, že presný rozsah škôd nepoznajú. Na fotografiách z interiéru paláca však vidno hromady rozbitého skla a úlomkov dreva na podlahe a rozbité drevené prvky, píše Reuters.
Agentúra dodáva, že Isfahán bol jedným z najdôležitejších miest Strednej Ázie na obchodnej Hodvábnej ceste. Nachádza sa v ňom aj mešita Masdžed-e Džámeh, ktorú postavili pred viac ako 1000 rokmi. Podľa UNESCO boli okrem nej poškodené aj budovy v blízkosti nárazníkovej zóny prehistorických lokalít v údolí Chorramábád.
Eloundou Assomo potvrdil, že bojujúcim stranám poskytla organizácia súradnice kľúčových kultúrnych pamiatok a UNESCO podľa jeho slov škody monitoruje.
„Vyzývame na ochranu všetkých pamiatok kultúrneho významu... všetkého, čo vypovedá o histórii všetkých civilizácií 18 krajín v tomto regióne,“ vyhlásil riaditeľ.
