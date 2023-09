UNESCO zaradilo mesto Jericho v Predjordánsku do Svetového dedičstva

Rijád 17. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v nedeľu hlasovala za zaradenie starobylého mesta Jericho na západnom brehu Jordánu do zoznamu Svetového kultúrneho a historického dedičstva v Palestíne. TASR informuje podľa agentúry AP, podľa ktorej toto rozhodnutie pravdepodobne rozhnevá Izrael.



Jericho je jedno z najstarších trvalo obývaných miest na svete. Mesto sa nachádza v časti západného brehu rieky Jordán okupovanej Izraelom, ktorú spravuje medzinárodne uznaná Palestínska samospráva.



Výbor pre svetové dedičstvo pod záštitou UNESCO rozhodol o zaradení Jericha do Zoznamu svetového dedičstva v Palestíne na konferencii v saudskoarabskom Rijáde.



Izrael vystúpil z UNESCO ešte v roku 2019 s odôvodnením, že sa organizácia správa voči nemu zaujato a bagatelizuje spojitosť židovského štátu so Svätou zemou. Izrael je však naďalej signatárom Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a na stretnutie v Rijáde vyslal svoju delegáciu.



Izrael okupuje Západný breh a východnú časť Jeruzalema od šesťdňovej vojny v roku 1967. Palestínčania chcú tieto územia získať späť na vytvorenie vlastného štátu. Izrael však považuje Západný breh Jordánu za biblické a kultúrne centrum židovského národa.



Predjordánsko je domovom takmer troch miliónov Palestínčanov a približne 490.000 Izraelčanov, ktorí žijú v osadách považovaných podľa medzinárodného práva za nelegálne.