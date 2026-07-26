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UNESCO zaradilo na zoznam dedičstva pláže v Normandii či grécky Olymp
Na zoznam svetového dedičstva bola po 12 rokoch gréckych snáh zapísaná hora Olymp - mýtický domov 12 olympských bohov.
Autor TASR
Paríž/Pusan 26. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v nedeľu zapísala na svoj zoznam svetového dedičstva normandské pláže, na ktorých sa 6. júna 1944 vylodili spojenecké vojská, ikonickú grécku horu Olymp či historické japonské lokality Asuka a Fudžiwara. Prvý zápis na zozname získal aj Južný Sudán, píše TASR na základe správy agentúry AP.
Francúzsky zápis zahŕňa päť pláží v Normandii - Omaha, Utah, Sword, Gold a Juno -, kde sa 6. júna 1944 vylodilo viac ako 150.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám.
Táto operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front a bola jednou z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa na nej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.
Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS), ktorá hodnotí návrhy predložené Výboru UNESCO pre svetové kultúrne dedičstvo, uviedla, že na plážach sa nachádzajú rozsiahle historické pozostatky od nemeckých opevnení a stôp po bombardovaní až po spojenecké prístavy a potopené lode. Pozostatky podľa ICOMOS pripomínajú „udalosť všeobecne vnímanú ako možnosť návratu slobody a vyhlásenia trvalého mieru na európskom kontinente“.
Na zoznam svetového dedičstva bola po 12 rokoch gréckych snáh zapísaná aj hora Olymp - mýtický domov 12 olympských bohov. Japonské archeologické lokality Asuka a Fudžiwara zas pochádzajú zo 6. až 8. storočia z čias zakladania prvého japonského centralizovaného štátu podľa vzoru čínskych systémov.
Francúzsky zápis zahŕňa päť pláží v Normandii - Omaha, Utah, Sword, Gold a Juno -, kde sa 6. júna 1944 vylodilo viac ako 150.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám.
Táto operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front a bola jednou z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa na nej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.
Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS), ktorá hodnotí návrhy predložené Výboru UNESCO pre svetové kultúrne dedičstvo, uviedla, že na plážach sa nachádzajú rozsiahle historické pozostatky od nemeckých opevnení a stôp po bombardovaní až po spojenecké prístavy a potopené lode. Pozostatky podľa ICOMOS pripomínajú „udalosť všeobecne vnímanú ako možnosť návratu slobody a vyhlásenia trvalého mieru na európskom kontinente“.
Na zoznam svetového dedičstva bola po 12 rokoch gréckych snáh zapísaná aj hora Olymp - mýtický domov 12 olympských bohov. Japonské archeologické lokality Asuka a Fudžiwara zas pochádzajú zo 6. až 8. storočia z čias zakladania prvého japonského centralizovaného štátu podľa vzoru čínskych systémov.