UNESCO zaradilo zlatú baňu na ostrove Sado medzi kultúrne dedičstvo

Symbol zlatého banského komplexu Sado „Doyu-no-warito“ v meste Sado v japonskej prefektúre Niigata 12. marca 2023. Foto: TASR/AP

Tokio 27. júla (TASR) - Výbor pre svetové kultúrne dedičstvo UNESCO sa v sobotu rozhodol zaradiť na zoznam UNESCO zlatú baňu na ostrove Sado. Japonsko totiž súhlasilo s pripomenutím zneužívania kórejských robotníkov počas druhej svetovej vojny v jej expozícii, TASR informuje podľa agentúry AP.Členovia výboru vrátane Južnej Kórey na sobotňajšom výročnom stretnutí v Naí Dillí v Indii jednomyseľne podporili zaradenie bane na zoznam. Japonský delegát potvrdil, že súčasťou expozície bude materiál, "ktorý vysvetlí ťažké podmienky práce (kórejských robotníkov) a ich utrpenie". Na mieste sa bude každoročne konať spomienková bohoslužba za všetkých pracovníkov zlatých baní na ostrove Sado.Rozhodnutie signalizuje zlepšenie vzťahov medzi Tokiom a Soulom. Baňa na ostrove Sado pri severnom pobreží Japonska pri meste Niigata fungovala takmer 400 rokov. Do svojho zatvorenia v roku 1989 patrila k najväčším producentom zlata na svete. Súviselo to však so zneužívaním kórejských robotníkov počas okupácie Kórejského polostrova Japonskom.Južná Kórea sa preto pôvodne postavila proti tomuto zámeru. Soul uviedol, že mnohí Kórejčania privezení do Japonska počas jeho kolonizácie Kórejského polostrova v rokoch 1910-1945 boli nútení pracovať v bani v neľudských podmienkach.Na zoznam UNESCO sa v roku 2015 dostal aj ostrov Gunkandžima a jeho uhoľná baňa v prefektúre Nagasaki ako dôležité miesto pre priemyselnú revolúciu Meidži v Japonsku. Aj v tomto prípade Južná Kórea protestovala, že bola vynechaná zmienka o Kórejčanoch a preto UNESCO vyzvalo Japonsko, aby vyváženejšie prezentovalo svoju históriu.