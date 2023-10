UNESCO žiada Izrael, aby neostreľoval školy v pásme Gazy

Paríž/Jeruzalem 27. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v piatok vyzvala Izrael, aby neostreľoval školy v palestínskom pásme Gazy. Školy totiž slúžia aj ako útočisko pre obyvateľov a ostreľovanie budov je v rozpore s medzinárodným právom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



V pásme Gazy bolo od 7. októbra v dôsledku izraelských útokov poškodených viac ako 200 škôl, čo je viac ako 40 percent všetkých škôl v enkláve, uviedla organizácia UNESCO. V Gaze evidujú 625.000 žiakov a viac ako 22.500 učiteľov.



Zástupca WHO pre okupované palestínske územia Richard Peeperkorn zároveň v piatok v Jeruzaleme upozornil, že humanitárna situácia v Gaze je katastrofálna. Uviedol, že 23 z 35 tamojších nemocníc naďalej aspoň čiastočne funguje s tým, že lekári v niektorých nemocniciach musia operovať na podlahe. Dve tretiny zo 72 menších zdravotníckych zariadení sú zatvorené.



Tiež kritizoval spochybňovanie počtu civilných obetí bojov v pásme Gazy, ako ho uvádza tamojšie ministerstvo zdravotníctva kontrolované militantným hnutím Hamas. WHO podľa Peeperkorna nemá dôvod pochybovať o poskytnutých údajoch.



Militanti z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas 7. októbra prenikli z pásma Gazy na územie Izraela, kde začali masakrovať obyvateľstvo i vojakov. Podľa izraelských predstaviteľov zabili vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších viac ako 220 uniesli ako rukojemníkov do pásma Gazy.



Izrael odpovedal intenzívnymi leteckými údermi, pri ktorých podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ovládaného Hamasom, zahynulo už vyše 7000 ľudí, väčšinou civilistov.