Unesení zamestnanci polície v Mexiku boli po troch dňoch prepustení

Mexiko 1. júla (TASR) - Šestnásť administratívnych zamestnancov policajného zboru, ktorých pred troma dňami uniesla na diaľnici v juhomexickom štáte Chiapas skupina ozbrojencov, boli prepustení na slobodu. V noci na sobotu to uviedol miestny guvernér Rutilio Escandón. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



K incidentu došlo na úseku diaľnice, ktorá spája mestá Ocozocoautla a Tuxtla Gutiérrez, približne 700 kilometrov juhozápadne od mexického hlavného mesta Mexiko. Ozbrojení muži zastavili vozidlo, ktoré prevážalo zamestnancov polície, zobrali im mobilné telefóny a prikázali im ľahnúť si na zem. Ženy prepustili, no mužov zajali.



Do pátrania po unesených zamestnancoch polície sa zúčastnilo viac ako 1000 príslušníkov štátnych a federálnych zložiek.



Escandón neposkytol žiadne ďalšie informácie o okolnostiach ich prepustenia. Dodal však, že únoscovia žiadali odvolanie troch miestnych príslušníkov polície a prepustenie speváčky Neyeli Cincovej, ktorú minulý týždeň uniesol iný gang.



Konflikty medzi zločincami a políciou sa v Ocozocoautle nedávno znásobili, píše AFP. Oblasť je známou tranzitnou trasou pre migrantov a obchod s drogami. Od roku 2006, keď mexická vláda - kontroverzne - nasadila do boja proti drogovým kartelom armádu, bolo v Mexiku zaznamenaných viac ako 350.000 vrážd a približne 110.000 zmiznutí. Väčšina z nich je pripisovaná zločineckým gangom.