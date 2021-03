UNHCHR: Zatiaľ nemáme dôkazy, že unesená dubajská princezná je nažive

Ženeva 5. marca (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) zatiaľ neposkytli Organizácii Spojených národov (OSN) dôkaz o tom, že by bola nezvestná dcéra dubajského emira nažive. V piatok to v odpovedi na novinársku otázku uviedol hovorca Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (UNHCHR) Rupert Colville, informovala agentúra AFP.



Princezná Latífa (35), dcéra jedného z najbohatších a najvplyvnejších mužov SAE emira Muhammada ibn Rášida Maktúma, sa na verejnosti neukázala od marca 2018, keď sa neúspešne pokúsila z Dubaja utiecť na lodi.



Jej loď pri pobreží Indie zastavilo komando, ktoré ju previezlo naspäť do Dubaja. Tamojšia vláda neskôr zverejnila jej fotografie so slovami, že doma dostáva "všetku potrebnú starostlivosť a podporu".



UNHCHR nedávno požiadal SAE o spresnenie stavu princeznej a miesta, kde sa nachádza. OSN tak urobila po tom, čo britská stanica BBC 16. februára zverejnila sériu videí, na ktorých dubajská princezná hovorí, že ju otec väzní proti jej vôli v kráľovskej vile a že sa bojí o svoj život.



Na krátkych videách, zrejme natočených na mobilnom telefóne, ju vidieť učupenú v rohu miestnosti, podľa jej slov v kúpeľni. BBC uviedla, že tieto videá boli natočené asi rok po jej nevydarenom pokuse o útek.



Videá poskytli britskej stanici princeznini priatelia, ktorí sa tak rozhodli urobiť pre obavy, že im zo svojho zajatia prestala posielať tajné správy, uviedla BBC.



Agentúra OSN pre ľudské práva o tejto kauze komunikovala s diplomatickou misiou SAE vo švajčiarskej Ženeve, kde sa nachádza aj sídlo UNHCHR, priblížila AFP.



"Diskutovali sme s predstaviteľmi vlády SAE v Ženeve, ale nemôžem hovoriť o žiadnom mimoriadnom progrese," vyjadril sa v piatok Colville.



Dubajská kráľovská rodina minulý mesiac zverejnila krátke vyhlásenie, v ktorom sa vyjadrila, že princezná Latífa sa nachádza doma, kde sa o ňu starajú zdravotníci a jej rodinní príslušníci.



Stav princeznej sa podľa nich naďalej zlepšuje. "Máme nádej, že sa vo vhodnom čase vráti do verejného života," píše sa vo vyhlásení.