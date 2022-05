OSN: Asi 2,9 milióna utečencov odišlo do iných než susedných krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ženeva 27. mája (TASR) - Asi 2,9 milióna z celkovo 6,6 milióna ukrajinských utečencov odišlo z krajín susediacich s ich vlasťou do iných európskych štátov, uviedla v piatok Organizácia Spojených národov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Mnoho obyvateľov Ukrajiny, predovšetkým ženy a deti, začali utekať zo svojej vlasti po tom, ako na Ukrajinu vpadli 24. februára ruské vojská.Z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) je možné si spraviť obraz o tom, koľko ukrajinských utečencov ostalo v prvej krajine, do ktorej prišli, a koľkí zamierili do iných krajín." uviedla hovorkyňa UNHCR Shabia Mantoová na tlačovej konferencii.Podľa zverejnenej grafiky odišlo najviac ukrajinských utečencov spomedzi krajín, ktoré s Ukrajinou nesusedia, do Nemecka, Česka a Talianska.Od začiatku ruskej vojenskej invázie odišlo z Ukrajiny celkovo už 6.659.220 ľudí, z toho vyše 3,5 milióna ľudí prekročilo hranice s Poľskom, vyplýva z údajov UNHCR.Na začiatku marca prechádzalo ukrajinsko-poľské hranice denne asi 100.000 utečencov, no ich počet sa odvtedy znížil, pričom v máji to bolo v priemere asi 20.000 utečencov denne." uviedla hovorkyňa UNHCR Olga Sarradová z centra pre utečencov vo Varšave.Podľa Sarradovej utečenci, ktorí teraz prichádzajú, trpia úzkosťami, nechávajú na Ukrajine svojich rodinných príslušníkov a nemajú presný plán, kam by išli. Utečenci, ktorí prekračujú v súčasnosti hranice, majú tiež menej finančných prostriedkov a známostí než tí, ktorí z Ukrajiny utekali skôr.