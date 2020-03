UNHCR: Grécko nemá na zastavenia azylových konaní právny základ

Ženeva/Berlín 2. marca (TASR) - Grécko nemá právny základ na pozastavenie azylových konaní v rámci sprísňovania opatrení, ktorými chce zabrániť vstupu tisícov migrantov a utečencov z Turecka na svoje územie. V pondelok to vyhlásil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), píše agentúra AFP.



"Dohovor z roku 1951 o právnom postavení utečencov ani právne predpisy EÚ o utečencoch neposkytujú právny základ na pozastavenie prijímania žiadostí o azyl," píše sa v stanovisku UNHCR.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok uviedla, že je "neprijateľné", aby Turecko vyvíjalo tlak na Európsku úniu využívaním utečencov v čase, keď sa do bloku snažia dostať tisíce ľudí, z ktorých mnohí utekajú pred bojmi v severnej Sýrii.



"Považujem to za úplne neprijateľné, že... prezident Erdogan a jeho vláda nám nepredostreli svoju nespokojnosť na pôde EÚ, ale namiesto toho ju naložili na chrbát utečencov," povedala nemecká líderka na tlačovej konferencii v Berlíne. Zároveň uznala ďalšiu záťaž, ktorá z tejto situácie vyplýva pre Turecko.



Komisár EÚ pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas, ktorý má v Európskej komisii na starosť oblasť migrácie, v pondelok varoval Turecko, že Európska únia nemôže byť zastrašovaná ani vydieraná.



"Vždy, keď je EÚ podrobená skúške tak, ako je teraz, musí zvíťaziť jednota," povedal Schinas v Berlíne a zdôraznil, že "nikto nemôže vydierať alebo zastrašovať EÚ".



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval, že jeho krajina sa viac necíti byť viazaná dohodou z roku 2016, z ktorej vyplýva udržanie migrantov na jej území, a otvorilo brány do EÚ miliónom ľudí.



Turecko v posledných dňoch umožnilo tisícom migrantov, aby sa voľne presunuli k hraniciam s Gréckom a Bulharskom - dvoma členskými krajinami Európskej únie.



Podľa AFP ide zo strany Erdogana o pokus vyvinúť nátlak na EÚ a jej členov, ktorí sú zároveň súčasťou NATO, aby podporili Turecko v prebiehajúcej vojenskej operácii v Sýrii.