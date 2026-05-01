Piatok 1. máj 2026
UNHCR: Humanitárne operácie sú v dôsledku konfliktu v Iráne ohrozené

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ženeva 1. mája (TASR) - Vojna na Blízkom východe čoraz viac ohrozuje humanitárne operácie v iných regiónoch, varoval v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Poukázal pritom predovšetkým na dopady obmedzenej plavby v Hormuzskom prielive, píše TASR podľa agentúry DPA.

Neistá situácia v súvislosti s touto kľúčovou námornou úžinou zvýšila náklady na palivo a dopravu a spôsobuje meškania v preprave, povedala hovorkyňa UNHCR Carlotta Wolfová.

„Každý ďalší dolár vynaložený na dopravu znamená, že máme o jeden dolár menej pre utečencov alebo že môžeme pomôcť menšiemu počtu ľudí,“ skonštatovala Wolfová.

Podľa hovorkyne sa v dôsledku vojny zvýšili náklady na prepravu humanitárnej pomoci z hlavných ázijských krajín o 18 percent.

Dodávky zo skladu UNHCR v Dubaji do Sudánu, ktorý je už roky zmietaný občianskou vojnou, sú teraz napríklad dvakrát drahšie, vysvetlila Wolfová. Dodala, že vyššie ceny paliva v Keni zároveň spomaľujú nákladnú dopravu medzi centrom UNHCR v Nairobi a ľuďmi v núdzi v Etiópii, Konžskej demokratickej republike a Južnom Sudáne.
