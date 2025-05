UNHCR je znepokojený z prísnej politiky Nemecka v oblasti migrácie

Berlín 13. mája (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyjadril znepokojenie z rozhodnutia Nemecka posilniť kontroly na hraniciach a odmietať žiadateľov o azyl. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.



Predstaviteľka UNHCR v Nemecku Katharina Thoteová uviedla, že sa obáva krokov vlády v oblasti migrácie. Pripomenula, že Berlín je desaťročia kľúčovým partnerom UNHCR a aj naďalej zostáva dôležitou azylovou krajinou v Európe.



Nemecko minulú stredu predstavilo prísnejšie hraničné kontroly na príkaz novozvoleného ministra vnútra Alexandra Dobrindta. Výnimkou sú zraniteľné skupiny - ženy v pokročilom štádiu tehotenstva, ženy s malými deťmi a vážne chorí. Vláda kancelára Friedricha Merza sa zaviazala zachovať už zavedené dočasné kontroly na hraniciach a odmietnuť nelegálnych migrantov na hraniciach aj keď požiadajú o azyl.



Podľa Thoteovej medzinárodné právo nevyžaduje od utečencov požiadať o azyl v prvej krajine, do ktorej prídu. V niektorých prípadoch ich možno poslať do iných bezpečných krajín - ak sú chránené ich práva a ak tento krok pomáha k spravodlivému rozdeleniu zodpovednosti medzi krajinami. V prípade, že štát uzavrie hranice pre všetkých žiadateľov o azyl sa však môže princíp spravodlivého prerozdeľovania narušiť, zdôraznila. Vyzvala Nemecko, aby dodržiavalo existujúce dohody EÚ týkajúce sa vybavovania žiadostí o azyl.



Odmietanie ľudí bez platných víz na hraniciach nie je v Nemecku novinkou. Doposiaľ sa to však vzťahovalo najmä na osoby, ktoré nepožiadali o azyl alebo mali už v minulosti zakázaný vstup do krajiny - napríklad po deportácii.



Hovorca nemeckého ministerstva vnútra uviedol, že je ešte príliš skoro na posúdenie celkového dopadu týchto opatrení. Od januára požiadalo o azyl v Nemecku 45.681 osôb. Za rovnaké obdobie v roku 2024 podalo žiadosť 84.984 ľudí, čo je 46-percentný pokles.