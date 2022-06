UNHCR: Milióny ľudí budú musieť opustiť domovy pre potravinovú krízu

Ženeva 16. júna (TASR) - Vojna na Ukrajine zvýšila počet vysídlených osôb vo svete nad 100 miliónov a v dôsledku potravinovej krízy sa toto číslo ešte navýši. Vo štvrtok to uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi, informuje TASR na základe správ agentúry Reuters a AFP.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vo štvrtok zverejnil svoju výročnú správu, podľa ktorej bolo na konci roku 2021 celosvetovo násilne vysídlených zhruba 89,3 milióna ľudí z dôvodu prenasledovania či rôznych konfliktov. V súčasnosti počet takýchto osôb po prvý raz prekročil 100 miliónov, píše AFP. UNHCR v tlačovej správe z 23. mája pripomenul, že na Ukrajine bolo v dôsledku vojny tento rok vnútorne vysídlených osem miliónov ľudí a úrady zaznamenali viac ako šesť miliónov utečencov z tejto krajiny.



Nárast cien potravín spôsobený blokovaním obilia v ukrajinských prístavoch vyvolá ešte väčšiu migráciu vo svete, píše sa vo výročnej správe UNHCR.



"Je jasné, že ak sa tento problém rýchlo nevyrieši, následok bude dosť zničujúci," uviedol Grandi. Podľa jeho slov už teraz opúšťa svoje domovy čoraz viac ľudí v dôsledku zvyšovania cien potravín a násilných povstaní v africkej oblasti Sahelu. "Ak sa ma opýtate na presné číslo... neviem, no budú to dosť veľké čísla," vysvetlil.



Podľa správy UNHCR sa počet vysídlených osôb za posledné desaťročie každým rokom zvyšoval. V súčasnosti je to viac ako dvojnásobok oproti roku 2012, kedy bolo násilne vysídlených 42,7 milióna ľudí.



Grandi kritizoval "monopol" pomoci pre Ukrajinu, zatiaľ čo programy pre utečencov z iných krajín neboli dostatočne financované. "Ukrajina by nás nemala nechať zabúdať na iné krízy," povedal vysoký komisár OSN a pripomenul konflikt v Etiópii a sucho v oblasti Afrického rohu.



Reakcia Európskej únie na utečenecké krízy je podľa Grandiho "nerovnomerná". Členské štáty EÚ sa sporia pre prijatie malého počtu migrantov, ktorí preplávali cez Stredozemné more, no sú štedré pri prijímaní ukrajinských utečencov, dodal.



Z výročnej správy UNHCR vyplýva, že krajiny s nízkym a stredným príjmom hostili na konci roka 2021 až 83 percent svetových utečencov, píše Reuters.