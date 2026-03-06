< sekcia Zahraničie
UNHCR: Na Blízkom východe vypukla humanitárna kríza

Autor TASR
Ženeva 6. marca (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok oznámil, že situáciu na Blízkom východe vyhlásil za vážnu humanitárnu krízu. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„UNHCR vyhlásil eskalujúcu krízu na Blízkom východe za závažnú humanitárnu krízu, ktorá si vyžaduje okamžitú reakciu v celom regióne,“ povedal novinárom v Ženeve šéf UNHCR pre núdzové situácie a jeho medziregionálny koordinátor pre utečencov Ajaki Itó.
K už sedem dní trvajúcemu konfliktu na Blízkom východe sa v piatok vyjadril aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, podľa ktorého by mali boje ustať.
„Svet naliehavo potrebuje vidieť kroky na zastavenie a uhasenie tohto požiaru – namiesto toho však vidíme len viac podnecujúcej, výbojnej rétoriky, viac bombardovania, viac ničenia, zabíjania a eskalácie, čo ho ešte viac podnecuje,“ povedal Türk novinárom. „Naliehavo vyzývam zúčastnené štáty, aby prijali okamžité kroky na upokojenie situácie a dali šancu mieru. A ostatné štáty, aby jasne vyzvali zúčastnené strany nech sa stiahnu. Ak chceme zabrániť ďalšiemu teroru a devastácii civilného obyvateľstva, musíme zachovať chladnú hlavu,“ dodal komisár.
Türk tiež zdôraznil potrebu „transparentného a nestranného vyšetrovania“ útoku na dievčenskú základnú školu v Iráne, kde podľa iránskych úradov prišlo v sobotu o život viac ako 160 ľudí.
„Požadovali sme, samozrejme, rýchle, transparentné a nestranné vyšetrovanie, ktoré, ako chápeme, oznámili Spojené štáty americké... musíme tiež zabezpečiť, aby bola vyvodená zodpovednosť a aby obete dostali odškodnenie,“ ozrejmil komisár.
Osobitné obavy vyjadril Türk v súvislosti so situáciou v Libanone, ktorý sa podľa neho „stáva kľúčovým ohniskom napätia“.
„Som mimoriadne znepokojený a obávam sa najnovšieho vývoja po útokoch Hizballáhu na Izrael a silných izraelských protiútokoch, ako aj rozsiahlych príkazov na vysídlenie, ktoré už prinútili státisíce ľudí opustiť svoje domovy,“ povedal.
Vzhľadom na rozsah aktuálnej krízy komisár vyzval „hlavy štátov a vlád po celom svete, aby sa jasne zaviazali brániť medzinárodné právo v oblasti ľudských práv, medzinárodné humanitárne právo a samotnú Chartu OSN“.
