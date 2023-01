UNHCR: Na Ukrajine bolo od invázie zabitých vyše 7000 civilistov

Kyjev 17. januára (TASR) - Viac ako 7000 civilistov bolo zabitých na Ukrajine od začiatku ruskej ofenzívy. V pondelok to oznámil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) s tým, že skutočný počet obetí na životoch je "výrazne vyšší". TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



UNHCR uvádza, že od vlaňajšieho februára, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, bolo potvrdených 7031 úmrtí civilistov. Vzhľadom na to, že mnohé správy o prípadných obetiach zatiaľ nie sú potvrdené, a aj vzhľadom na neprístupnosť oblastí, kde prebiehajú intenzívne boje, však UNHCR počíta s tým, že zomrelo omnoho viac osôb.



Väčšinu z evidovaných úmrtí civilistov (6536) hlásili z oblastí, ktoré má pod kontrolou vláda v Kyjeve. V Ruskom ovládaných územiach evidujú 495 zabitých osôb. UNHCR sa k tomu, kto je zodpovedný za životy civilistov, nevyjadrila.



"Príčinou úmrtia väčšiny zaznamenaných civilných obetí bolo použitie výbušnín – vrátane ostreľovania ťažkým delostrelectvom, salvovými raketovými systémami a raketami – i leteckých útokov," priblížil UNHCR vo vyhlásení.



Ukrajina tvrdí, že počty zabitých civilistov sa môžu pohybovať až v desiatkach tisícov. Rusko i Ukrajina popierajú, že by útočili na civilné ciele.