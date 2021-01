UNHCR: Násilie v Saheli vyhnalo z domovov už dva milióny ľudí

Ženeva 22. januára (TASR) - Viac ako dva milióny ľudí museli pre násilie v regióne afrického Sahelu opustiť svoje domovy v rámci vlastných krajín. Oznámil to v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), na ktorý sa odvolala agentúra AFP.



Hovorca UNHCR Boris Češirkov na tlačovej konferencii v Ženeve povedal, že "neutíchajúce násilie" v oblasti Sahelu sa musí zastaviť. Upozornil, že počet vnútorne vysídlených osôb v regióne sa od začiatku roka 2019 zvýšil viac ako štvornásobne. Pred dvoma rokmi ich bolo 490.000.



"Mimoriadna zraniteľnosť Sahelu bola odkrytá vplyvom núteného vysídľovania v dôsledku rozsiahleho a príšerného násilia páchaného ozbrojenými povstaleckými skupinami a zločineckými gangmi," uviedol hovorca.



UNHCR vo svojej správe varoval, že humanitárna pomoc v oblasti zahrňujúcej časť územia Burkiny Faso, Čadu, Mali a Nigeru je "nebezpečne neadekvátna", pričom vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby svoju pomoc zdvojnásobilo.



Hovorca dodal, že krajiny potrebujú pomoc najmä so školami a nemocnicami, z ktorých mnohé boli zatvorené v reakcii na násilie.



Severnej časti Mali sa v roku 2012 zmocnili tuaregskí povstalci a následne militantní džihádisti. Konflikt sa odvtedy rozšíril i do susedných štátov Burkiny Faso a Nigeru a vyžiadal si tisíce obetí na životoch.