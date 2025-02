OSN: Od pádu Asada sa do Sýrie vrátilo viac než milión ľudí

Ženeva 18. februára (TASR) - Od zvrhnutia prezidenta Bašára Asada v decembri minulého roka sa do svojich domovov v Sýrii vrátilo viac než 800.000 vnútorne vysídlených ľudí a 280.000 utečencov, ktorí prišli naspäť zo zahraničia. V utorok to na sociálnej sieti X oznámil vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi, píše TASR podľa agentúry AFP.



Asad bol z postu prezidenta zosadený začiatkom decembra 2024 počas bleskovej ofenzívy islamistických povstaleckých jednotiek. Dočasnou hlavou štátu sa po ňom stal vodca povstalcov Ahmad Šara, známy aj pod svojím bojovým menom abú Muhammad Džawlání.



Pádom Asada sa skončilo desaťročia trvajúce obdobie moci jeho rodiny v Sýrii. Za jeho vlády v roku 2011 brutálnym potlačením protivládnych protestov vypukla občianska vojna, ktorá si vyžiadala viac než pol milióna mŕtvych a viedla k vysídleniu ďalších miliónov ľudí.



"Od pádu režimu v Sýrii sa podľa našich odhadov vrátilo do svojich domovov 280.000 sýrskych utečencov a viac ako 800.000 ľudí vysídlených v krajine," napísal Grandi na sieti X.



Islamistami vedení povstalci sa od zvrhnutia bývalého prezidenta snažia ubezpečiť medzinárodné spoločenstvo, že sa odpútali od svojej minulosti, keď boli odnožou džihádistickej siete al-Káida, a sľubujú, že budú rešpektovať práva menšín.



Grandi považuje za naliehavé, aby bolo včasné úsilie o obnovu vojnou poznačenej Sýrie "odvážnejšie a rýchlejšie". V opačnom prípade varuje pred opätovným odchodom ľudí z krajiny.



V polovici februára sa na konferencii v Paríži približne 20 krajín vrátane arabských národov, Turecka, Británie, Francúzska, Nemecka, Kanady a Japonska dohodlo, že budú spolupracovať, aby zaistili, že dôjde "k úspešnej transformácii v rámci procesu vedeného Sýriou", aby mohli Sýrčania vybudovať bezpečnejšiu, sľubnejšiu a pokojnejšiu budúcnosť.