UNHCR odhaduje, že svoje domovy opustilo už 100.000 Ukrajincov

Na snímke z 24. februára 2022 6-ročný Svyatoslav sa hrá s tabletom vo verejnej pivnici používanej ako protiletecký úkryt v Kyjeve na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Mačka sedí v prepravke počas čakania na vlak do Kyjeva v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti na Ukrajine vo štvrtok 24. februára 2022 v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Ženeva 24. februára (TASR) - Tisíce Ukrajincov utiekli od rána do susedných krajín, a to prevažne do Moldavska a Rumunska. Uviedol to vo štvrtok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Zároveň odhadol, že v prvý deň ruskej invázie na Ukrajine opustilo svoje domovy celkovo až približne 100.000 Ukrajincov, píše agentúra Reuters.povedala agentúre AFP hovorkyňa UNHCR Shabia Mantoová.Hovorkyňa uviedla, že k uvedenémučíslu sa UNHCR dopracoval vďaka údajom, ktoré mu z Ukrajiny hlásili partnerské organizácie aj tamojšie úrady.Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi vyjadril vážne obavy z rýchlo sa zhoršujúcej situácie na Ukrajine a zároveň vyzval susedné krajiny, aby pre utečencov ponechali otvorené hranice. UHNCR zároveň uviedol, že situáciu aj naďalej monitoruje a posilňuje svoje operácie na Ukrajine a v susedných krajinách.