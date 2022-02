Grandi odhaduje, že z Ukrajiny sa už podarilo utiecť vyše 50.000 ľuďom

Ženeva 26. februára (TASR) - Vyše 50.000 ľudí už utieklo z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie spred dvoch dní. Uviedol to v piatok Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. Informovala o tom agentúra AFP.



"Viac ako 50.000 ukrajinských utečencov utieklo zo svojej krajiny za menej ako 48 hodín, väčšina do Poľska a Moldavska," napísal Grandi v piatok podvečer na Twitteri.



V príspevku dodal, že k hraniciam susedných krajín smerujú "mnohí ďalší" ukrajinskí utečenci. Ďalej adresoval "srdečné poďakovanie" vládam a obyvateľom okolitých krajín za to, že svoje hranice nechávajú otvorené a "utečencov vítajú".



V samostatnom príspevku na tejto sociálnej sieti sa Grandi poďakoval moldavskej prezidentke Maii Sanduovej za to, že "ľuďom utekajúcim z Ukrajiny umožnila bezpečne prekročiť hranice s Moldavskom". Dodal, že Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) spraví všetko pre to, aby "pomohol zmobilizovať medzinárodnú pomoc" pre týchto utečencov.



UNHCR ešte vo štvrtok odhadol, že svoje domovy na Ukrajine opustilo už v prvý deň invázie približne 100.000 ľudí, pričom boli "presídlení v rámci krajiny" a niekoľkým tisícom sa už vo štvrtok podarilo prekročiť hranice iných štátov.