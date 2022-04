UNHCR odhaduje, že z Ukrajiny tento rok utečie vyše osem miliónov ľudí

Ženeva 26. apríla (TASR) - Viac ako osem miliónov ľudí by tento rok mohlo utiecť z Ukrajiny v súvislosti s ruskou vojenskou ofenzívou. V utorok to uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), informuje agentúra AFP.



Najnovšie predpokladané počty utečencov UNHCR odhadol "v súčinnosti s predstaviteľmi a susednými štátmi (Ukrajiny)", povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa tejto organizácie Shabia Mantoová. "Je však dôležité si uvedomiť, že situácia je veľmi dynamická," dodala.



UNHCR pôvodne odhadovala, že tento rok utečie z Ukrajiny do štyroch miliónov ľudí. Za dva mesiace ruskej invázie na Ukrajinu už muselo územie tohto východoeurópskeho štátu opustiť vyše 5,2 milióna ľudí a ďalšie milióny sú vnútorne vysídlené.



Na podporu utečencov v štátoch susediacich s Ukrajinou bude podľa UNHCR potrebných 1,85 miliardy dolárov.



Organizácia Spojených národov žiada medzinárodných darcov o vyše 2,25 miliardy dolárov, ktoré potrebuje na pomoc obyvateľom vojnou postihnutej Ukrajiny. Suma, ktorú na tento účel svetová organizácia potrebuje, sa tak viac než zdvojnásobila, čo OSN zdôvodnila zhoršujúcou sa situáciou na Ukrajine.



Hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke priblížil, že donori dosiaľ poskytli 980 miliónov dolárov, čo pokrýva 44 percent z uvedenej sumy.



Počet Ukrajincov, ktorí podľa odhadov potrebujú humanitárnu pomoc, stúpol už na 15,7 milióna.