UNHCR: Počet vojnových utečencov z Ukrajiny prekročil 6 miliónov

Varšava 12. mája (TASR) - Počet ľudí, ktorí ušli z Ukrajiny pred inváziou Ruska do zahraničia, prekročil hranicu šesť miliónov. Ide o najhoršiu utečeneckú krízu v Európe od skončenia druhej svetovej vojny. Informoval o tom vo štvrtok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý citovala tlačová agentúra Reuters.



Invázia Ruska, ktorá sa začala 24. februára, spustila obrovské vysídľovanie ľudí, z nich vyše osem miliónov Ukrajincov sa vysídlilo v rámci krajiny, vyplýva z najnovšej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).



Údaje OSN ukázali, že k strede ušlo z Ukrajiny do zahraničia 6,03 milióna ľudí.



Rusko spustilo inváziu, ktorú nazvalo "špeciálna vojenská operácia", s tvrdením, že jej cieľom je demilitarizovať a "denacifikovať" svojho suseda. Kyjev a jeho západní spojenci tieto dôvody Ruska odmietajú ako zámienku pre nevyprovokované privlastnenie ukrajinského územia.



Väčšina utečencov vstúpila do Európskej únie cez hraničné priechody v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, kde im dobrovoľníci a vlády zo všetkých síl pomáhajú nájsť ubytovanie a poskytujú im ďalšiu podporu, píše Reuters.



Hranicu z Ukrajiny do Poľska prekročilo vyše 3,3 milióna ľudí, väčšinou žien a detí. Poľská vláda odhaduje, že približne polovica z nich sa zrejme zdrží v krajine dlhšie obdobie, čo prináša výzvy pre trh s bytmi, pre školy a zdravotnícky systém.