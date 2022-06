UNHCR: Pomoc Ukrajincom môže ukazovať na posun v postojoch k utečencom

Varšava 18. júna (TASR) - Podpora Ukrajincov utekajúcich pred vojnou zo strany verejnosti v rámci celej Európy môže poukazovať na posun v postojoch k utečencom, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR správu prevzala v sobotu zo spravodajskej stanice Sky News.



Od začiatku ruskej vojenskej invázie odišlo z Ukrajiny viac ako 6,5 milióna ľudí. Mnohí z nich sú ubytovávaní v domoch u miestnych obyvateľoch, hoteloch či zariadeniach zaistených vládou.



"Súcit so situáciou na Ukrajine vnímame celosvetovo, pretože je taká hrozná. Začíname vidieť, ako sa toto bremeno prenáša na miestne a národné vlády," povedala predstaviteľka UNHCR Gillian Triggsová, ktorá má na starosti ochranu utečencov.



Prieskum agentúry Ipsos, zverejnený v piatok, takisto ukázal, že svet sa stal k utečencom súcitnejším, čo naznačuje, že v dôsledku vojny na Ukrajine sa zvýšila otvorenosť voči ľuďom utekajúcim pred vojnou alebo útlakom.



Približne 78 percent ľudí v dovedna 28 krajinách sa domnieva, že tí, ktorí unikajú pred konfliktom alebo prenasledovaním, by mali mať možnosť nájsť útočisko v inej krajine. V roku 2021 tento názor uviedlo 70 percent opýtaných.



V porovnaní s prieskumom spred roka sa tiež menej ľudí (36 percent oproti 50 percentám) domnieva, že hranice by mali byť pre utečencov úplne uzavreté, čo čiastočne odráža klesajúce obavy súvisiace s pandémiou koronavírusu.