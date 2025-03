Úrad pozastavuje financovanie pomoci pre utečencov v Egypte

Ženeva/Káhira 24. marca (TASR) - Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) v pondelok oznámil, že pozastavuje zdravotnícku pomoc pre utečencov v Egypte. Dôvodom sú výrazné škrty vo financovaní medzinárodnej humanitárnej pomoci. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Podľa hovorkyne UNHCR zmena zasiahne približne 20.000 ľudí a ovplyvní v krajine liečbu rakoviny, cukrovky, vysokého krvného tlaku a kardiovaskulárnych ochorení. V budúcnosti bude UNHCR financovať už iba núdzové prípady, v ktorých ide pacientom o život.



V Egypte žije vyše 900.000 úradne registrovaných utečencov, z ktorých podstatnú časť tvoria Sudánci utekajúci pred vojnou. Migranti majú právo na zdravotnú starostlivosť aj u egyptských lekárov, no mnoho z nich si to nemôže dovoliť.



Pozastavenie humanitárnej pomoci prichádza v nadväznosti na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedziť financovanie humanitárnej agentúry USAID a iných projektov podporujúcich zdravotnícke programy v zahraničí. Okrem Spojených štátov škrty v zahraničnej pomoci oznámili aj Nemecko alebo Veľká Británia.



Spojené štáty dosiaľ financovali približne 40 percent rozpočtu UNHCR - v roku 2024 to boli asi dve miliardy dolárov. Druhý najväčší donor bolo Nemecko, ktoré v prepočte prispelo sumou asi 333 miliónov dolárov.



V krajine operujú aj iné organizácie, ako napríklad Lekári bez hraníc (MSF), ktoré zdravotnú starostlivosť utečencom naďalej poskytujú zadarmo.