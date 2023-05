UNHCR: Pred bojmi v Sudáne by mohlo ujsť 800.000 ľudí

Chartúm 1. mája (TASR) — Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) odhaduje, že pred bojmi v Sudáne by mohlo do susedných krajín utiecť viac ako 800.000 ľudí. S vládami a partnerskými organizáciami sa preto pripravuje na možnú utečeneckú vlnu, uviedla v pondelok agentúra DPA.



"Dúfame, že k tomu nedôjde, ale ak násilie neprestane, viac ľudí bude nútených utiecť zo Sudánu do bezpečia," napísal v pondelok na Twitteri šéf UNHCR Filippo Grandi.



Sudánska štátna tlačová agentúra SUNA už skôr informovala, že za niekoľko uplynulých dní utieklo zo sudánskeho hlavného mesta Chartúm do susedného štátu Biely Níl, hraničiaceho s Južným Sudánom, viac ako 70.000 ľudí. Tamojšie existujúce tábory pre vnútorne vysídlené osoby sa dostávajú na hranice svojich kapacitných možností.



Ďalších najmenej 73.000 ľudí utieklo pred bojmi do susedných krajín — Egypta, Čadu a Stredoafrickej republiky. V Sudáne pred vypuknutím najnovších bojov žilo 1,13 milióna utečencov.



V Sudáne od 15. apríla prebiehajú boje medzi de facto prezidentom Abdalom Fattáhom Burhánom, ktorý stojí na čele armády, a jeho bývalým zástupcom a vodcom RSF Muhammadom Hamdánom Daklúom. Vyžiadali si už vyše 500 obetí a tisíce zranených.