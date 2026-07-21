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UNHCR: Pri Mauritánii je mŕtvych alebo nezvestných 144 migrantov
Najtragickejší prípad sa týkal plavidla, ktoré vyplávalo z obce Bafuloto v Gambii smerom do Španielska.
Autor TASR
Ženeva 21. júla (TASR) — Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok oznámila, že 144 utečencov a migrantov je mŕtvych alebo nezvestných po sérii „tragických incidentov na mori“, ktoré sa stali minulý týždeň pri pobreží Mauritánie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že medzi 14. a 18. júlom sa uskutočnili tri záchranné operácie, v rámci ktorých dopravili lode do mauritánskeho prístavu Nuadhibú 387 ľudí z rôznych krajín subsaharskej Afriky.
Najtragickejší prípad sa týkal plavidla, ktoré vyplávalo z obce Bafuloto v Gambii smerom do Španielska. Po takmer 25 dňoch na mori sa podarilo zachrániť len 38 ľudí, pričom 143 osôb je podľa UNHCR hlásených ako mŕtvych alebo nezvestných. Medzi preživšími boli aj dve deti zo Senegalu, ktoré počas cesty prišli o všetkých členov svojej rodiny.
Počas druhej záchrannej operácie uskutočnenej v ten istý deň bolo do Nuadhibú prepravených 179 ľudí.
V rámci tretej operácie, ktorá sa uskutočnila 14. júla, sa podarilo zachrániť 170 ľudí z plavidla, na ktorom zomrela jedna osoba.
Hovorca UNHCR Matthew Saltmarsh upozornil, že tieto tragédie opäť poukazujú na veľké riziko, ktoré je spojené s pokusmi migrantov dostať sa po mori zo západnej Afriky do Európy. Trasa smerom na Kanárske ostrovy patrí k najnebezpečnejším na svete pre veľkú vzdialenosť, nepredvídateľné podmienky na mori, preplnené a nevyhovujúce plavidlá a obmedzené možnosti včasnej záchrany.
Počet migrantov, ktorí dorazili na Kanárske ostrovy, klesol v porovnaní s rokom 2025 o 61 percent. Saltmarsh však poukázal na to, že toto španielske súostrovie k 15. júlu stále registrovalo príchod približne 4400 utečencov.
Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že medzi 14. a 18. júlom sa uskutočnili tri záchranné operácie, v rámci ktorých dopravili lode do mauritánskeho prístavu Nuadhibú 387 ľudí z rôznych krajín subsaharskej Afriky.
Najtragickejší prípad sa týkal plavidla, ktoré vyplávalo z obce Bafuloto v Gambii smerom do Španielska. Po takmer 25 dňoch na mori sa podarilo zachrániť len 38 ľudí, pričom 143 osôb je podľa UNHCR hlásených ako mŕtvych alebo nezvestných. Medzi preživšími boli aj dve deti zo Senegalu, ktoré počas cesty prišli o všetkých členov svojej rodiny.
Počas druhej záchrannej operácie uskutočnenej v ten istý deň bolo do Nuadhibú prepravených 179 ľudí.
V rámci tretej operácie, ktorá sa uskutočnila 14. júla, sa podarilo zachrániť 170 ľudí z plavidla, na ktorom zomrela jedna osoba.
Hovorca UNHCR Matthew Saltmarsh upozornil, že tieto tragédie opäť poukazujú na veľké riziko, ktoré je spojené s pokusmi migrantov dostať sa po mori zo západnej Afriky do Európy. Trasa smerom na Kanárske ostrovy patrí k najnebezpečnejším na svete pre veľkú vzdialenosť, nepredvídateľné podmienky na mori, preplnené a nevyhovujúce plavidlá a obmedzené možnosti včasnej záchrany.
Počet migrantov, ktorí dorazili na Kanárske ostrovy, klesol v porovnaní s rokom 2025 o 61 percent. Saltmarsh však poukázal na to, že toto španielske súostrovie k 15. júlu stále registrovalo príchod približne 4400 utečencov.