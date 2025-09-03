< sekcia Zahraničie
UNHCR: Prílev utečencov z Burkiny Faso do Mali prehlbuje krízu
Dakar 3. septembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v stredu varoval pred humanitárnou krízou v africkom štáte Mali, ktorú prehlbuje masový prílev utečencov zo susednej Burkiny Faso.
Ako pripomenula agentúra AFP, Burkina Faso aj Mali sú ovládané vojenskými juntami a čelia častým útokom džihádistických skupín napojených na sieť al-Káida a Islamský štát (IS). Tieto dva africké štáty spolu s Nigerom vytvorili v roku 2023 Alianciu štátov Sahelu, v rámci ktorej vojensky spolupracujú.
Podľa UNHCR od 5. augusta badať „masový prílev“ burkinských utečencov, prevažne žien a detí, z viacerých dedín pri hranici s Mali, odkiaľ smerujú do oblasti Bandiagara.
Od 7. do 15. augusta sa počet osôb registrovaných malijskou komisiou pre utečencov (CNCR) zvýšil z 1733 na približne 12.000. Denne tak hranicu prekračuje v priemere 1500 osôb.
Do tejto malijskej lokality prišlo predtým už vyše 80.000 utečencov z Burkiny Faso, čím sa celkový počet obyvateľov Bandiagary zvýšil na viac ako 100.000. „Tento nový prílev, ktorý by mohol pokračovať, vážne zaťažuje kapacity (...) lokality,“ uviedol UNHCR vo svojom vyhlásení. Poukázal aj na nedostatok zdrojov na pomoc utečencom, aj keď vyzdvihol ochotu miestnych úradov a komunít, ktorí utečencov prijímajú.
„Bezprecedentná rozpočtová kríza, ktorá postihla takmer všetky humanitárne organizácie, výrazne znížila operačné kapacity UNHCR,“ upozornila táto agentúra OSN. Varovala, že bez rýchlej technickej a finančnej podpory hrozí, že tisíce ľudí - prevažne žien, detí a zraniteľných osôb - sa ocitnú v ešte vážnejšej tiesni.
