UNHCR: Rusko v čase vojny porušuje základné princípy ochrany detí

Kyjev 27. januára (TASR) - Rusko v čase vojny porušuje "základné princípy ochrany detí" tým, že dáva ukrajinským deťom ruské pasy a posiela ich na adopciu. V rozhovore pre agentúru Reuters zverejnenom v piatok to uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.



Rozhovor s Grandim sa po skončení jeho šesťdňovej cesty po vojnou zničenej krajine uskutočnil v kancelárii Úradu vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) v Kyjeve. Komisár uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal jeho úrad, aby urobil viac v rámci pomoci zmieneným deťom z okupovaných oblastí.



"Dať im (ruskú) štátnu príslušnosť alebo ich poslať na adopciu je v rozpore so základnými princípmi ochrany detí vo vojnových situáciách... Toto je niečo, čo sa deje v Rusku a nesmie sa to diať," povedal Grandi.



Zelenskyj po stredajšom stretnutí s Grandim vyzval na vytvorenie mechanizmov zameraných na obranu a návrat detí a dospelých deportovaných do Ruska, ako aj na potrestanie zodpovedných.



Grandi uviedol, že jeho úrad nedokázal odhadnúť počet detí, ktoré dostali pasy alebo boli poslané na adopciu, keďže prístup k informáciám v Rusku je extrémne obmedzený.



Moskva označila obvinenia, že z okupovaných ukrajinských území uniesli do Ruska deti, za nepravdivé.



V spojitosti s vysídľovaním v dôsledku ruskej invázie Grandi uviedol, že s príchodom teplejšieho počasia by sa na Ukrajinu mohlo vrátiť viac utečencov, ako sa to stalo v roku 2022, keď UNHCR na konci leta spozoroval príchod "státisícov" navrátilcov.



Na druhej strane tiež varoval, že eskalácia bojov by mohla spustiť novú utečeneckú vlnu, hoci pravdepodobne by podľa neho išlo o vysídľovanie v rámci územia Ukrajiny.