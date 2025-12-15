< sekcia Zahraničie
UNHCR: Škrty v medzinárodnej pomoci spôsobili utečencom utrpenie
Na trojdňovom podujatí v Ženeve sa zúčastňuje viac ako 1800 jednotlivcov, ktorých cieľom je nájsť riešenia pre milióny vysídlených ľudí po celom svete.
Autor TASR
Ženeva 15. decembra (TASR) - Vlna „drastických a nezodpovedných“ škrtov v dodávkach pomoci v tomto roku spôsobila utečencom na celom svete zbytočné utrpenie, varoval v pondelok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Podľa úradu toto utrpenie využívajú vo svoj prospech najmä obchodníci s ľuďmi a politici, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Odchádzajúci vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi odsúdil „náhle, drastické, nezodpovedné a krátkozraké zrušenie zahraničnej pomoci“, ako aj „nekonečné zverstvá“ páchané v Sudáne, na Ukrajine, v Pásme Gazy a v Mjanmarsku.
Počet násilne vysídlených ľudí na celom svete sa za posledné desaťročie takmer zdvojnásobil, no financovanie medzinárodnej pomoci sa znížilo, a to najmä po návrate Donalda Trumpa na post prezidenta USA v januári 2025, konštatuje AFP.
Na otvorení Globálneho fóra pre utečencov v Ženeve Grandi odsúdil medzinárodný kontext, „v ktorom nenávisť môže stále viac šíriť rasistické rozdelenie“.
„Utečenci boli (v tomto roku) často očierňovaní, na mnohých miestach sa z nich robili obetné baránky, ich utrpenie cynicky využívali obchodníci s ľuďmi na zisk a ich situáciu politici na získanie hlasov,“ vyhlásil Grandi.
AFP pripomína, že tak ako mnohé iné agentúry OSN, aj UNHCR negatívne zasiahli škrty v medzinárodnej pomoci. Úrad tento rok zrušil takmer 5000 pracovných miest, čo predstavuje viac ako štvrtinu jeho pracovnej sily. Financovanie UNHCR bolo tento rok znížené o 35 percent.
Na trojdňovom podujatí v Ženeve sa zúčastňuje viac ako 1800 jednotlivcov, ktorých cieľom je nájsť riešenia pre milióny vysídlených ľudí po celom svete. AFP uzatvára, že podľa údajov z polovice roka sa počet týchto osôb odhadoval na približne 117,3 miliónov.
Odchádzajúci vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi odsúdil „náhle, drastické, nezodpovedné a krátkozraké zrušenie zahraničnej pomoci“, ako aj „nekonečné zverstvá“ páchané v Sudáne, na Ukrajine, v Pásme Gazy a v Mjanmarsku.
Počet násilne vysídlených ľudí na celom svete sa za posledné desaťročie takmer zdvojnásobil, no financovanie medzinárodnej pomoci sa znížilo, a to najmä po návrate Donalda Trumpa na post prezidenta USA v januári 2025, konštatuje AFP.
Na otvorení Globálneho fóra pre utečencov v Ženeve Grandi odsúdil medzinárodný kontext, „v ktorom nenávisť môže stále viac šíriť rasistické rozdelenie“.
„Utečenci boli (v tomto roku) často očierňovaní, na mnohých miestach sa z nich robili obetné baránky, ich utrpenie cynicky využívali obchodníci s ľuďmi na zisk a ich situáciu politici na získanie hlasov,“ vyhlásil Grandi.
AFP pripomína, že tak ako mnohé iné agentúry OSN, aj UNHCR negatívne zasiahli škrty v medzinárodnej pomoci. Úrad tento rok zrušil takmer 5000 pracovných miest, čo predstavuje viac ako štvrtinu jeho pracovnej sily. Financovanie UNHCR bolo tento rok znížené o 35 percent.
Na trojdňovom podujatí v Ženeve sa zúčastňuje viac ako 1800 jednotlivcov, ktorých cieľom je nájsť riešenia pre milióny vysídlených ľudí po celom svete. AFP uzatvára, že podľa údajov z polovice roka sa počet týchto osôb odhadoval na približne 117,3 miliónov.