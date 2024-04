OSN spúšťa nový fond na ochranu utečencov ohrozených zmenou klímy

Ženeva 25. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov v stredu oznámila, že spúšťa nový fond, ktorého cieľom je posilniť ochranu utečencov a vysídlených komunít ohrozených zmenou klímy.



Podľa správy agentúry AFP Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že cieľom je do konca roka 2025 získať do nového fondu 100 miliónov dolárov na podporu utečencov, ich hostiteľských komunít a krajín pôvodu, ktoré sú klimatickými krízami zasiahnuté najviac.



AFP doplnila, že aktivity zamerané na posilnenie odolnosti obyvateľstva a zníženie jeho zraniteľnosti voči rizikám vrátane účinkov zmeny klímy sú už neoddeliteľnou súčasťou projektov UNHCR, ktoré sa nateraz týkajú viac ako 114 miliónov ľudí po celom svete.



Z nového fondu sa však budú financovať výlučne iniciatívy zamerané na ochranu najohrozenejších vykorenených komunít, čo im poskytne prostriedky nielen na to, aby sa pripravili na riziká spojené s klimatickými zmenami, ale i na to, aby sa s nimi aj vysporiadali a prekonali ich.



Fond tak pomôže zabezpečiť environmentálne udržateľné zdroje v oblastiach vysídlenia a poskytne viac čistej energie, napríklad na prevádzku vodnej infraštruktúry, škôl a zdravotníckych služieb využívaných utečencami a obyvateľstvom, ktoré ich prijíma.



Bude podporovať aj obnovu životného prostredia a investuje do odolnosti prostredníctvom výstavby prístreškov prispôsobených klimatickým zmenám, prispeje k vytváraniu inovatívnych spôsobov obživy a bude znižovať škodlivý vplyv človeka na životné prostredie.



"Dopady klimatických zmien sú stále ničivejšie, čoraz viac prehlbujú konflikty, ničia živobytie a v konečnom dôsledku vyvolávajú vysídlenie," upozornil vo svojom vyhlásení šéf UNHCR Filippo Grandi.



UNHCR vo vyhlásení zdôraznil, že klimatické riziká "silne korelujú s konfliktmi a chudobou", ktorým sú vystavení mnohí utečenci a presídlenci.



Len v roku 2022 viac ako 70 percent utečencov a žiadateľov o azyl utieklo z krajín s vysokou klimatickou zraniteľnosťou, doplnila AFP.