< sekcia Zahraničie
UNHCR tento rok zrušil 5000 pracovných miest pre obmedzený rozpočet
Podľa hovorcu úradu o prácu prišli zamestnanci na plný úväzok, ale aj ľudia s dočasnými zmluvami alebo konzultanti.
Autor TASR
Ženeva 6. októbra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) tento rok zrušil takmer 5000 pracovných miest v dôsledku drastických škrtov v medzinárodnej pomoci, oznámil v pondelok vysoký komisár UNHCR Filippo Grandi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V tomto roku prišlo o svoju prácu takmer 5000 kolegov z UNHCR,“ povedal Grandi. „To je viac ako štvrtina celej našej pracovnej sily,“ objasnil. Upozornil, že tento údaj ešte zrejme vzrastie.
Podľa hovorcu úradu o prácu prišli zamestnanci na plný úväzok, ale aj ľudia s dočasnými zmluvami alebo konzultanti.
UNHCR čelí obrovskej kríze. Uprostred narastajúceho globálneho vysídľovania sa humanitárne financovanie začalo obmedzovať od januárového návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Spojené štáty boli najväčším poskytovateľom pomoci na svete a v tomto roku rozhodli o jej rozsiahlom znížení.
Príspevky USA tvorili podľa Grandiho viac než 40 percent rozpočtu UNHCR, čo spolu s úspornými opatreniami ďalších hlavných darcovských krajín vyvolalo v agentúre kritickú situáciu.
UNHCR mala na rok 2025 schválený rozpočet 10,6 miliardy dolárov, tvrdí Grandi. Agentúra však podľa neho v uplynulých rokov dostávala len približne polovicu rozpočtových požiadaviek, teda asi päť miliárd dolárov.
„Za súčasného stavu predpokladáme, že rok 2025 ukončíme s disponibilnými finančnými prostriedkami 3,9 miliardy dolárov – čo predstavuje pokles o 1,3 miliardy v porovnaní s rokom 2024, teda približne o 25 percent menej,“ objasnil.
Ukončiť podľa neho museli kritické programy a život zachraňujúce aktivity, prácu v oblasti prevencie rodovo založeného násilia či psychologickú podporu pre obete mučenia. Zatvorili tiež školy, znížila sa potravinová pomoc i peňažné príspevky. „Toto sa stane, keď v priebehu pár týždňov škrtnete financovanie o viac ako miliardu dolárov,“ uzavrel Grandi.
„V tomto roku prišlo o svoju prácu takmer 5000 kolegov z UNHCR,“ povedal Grandi. „To je viac ako štvrtina celej našej pracovnej sily,“ objasnil. Upozornil, že tento údaj ešte zrejme vzrastie.
Podľa hovorcu úradu o prácu prišli zamestnanci na plný úväzok, ale aj ľudia s dočasnými zmluvami alebo konzultanti.
UNHCR čelí obrovskej kríze. Uprostred narastajúceho globálneho vysídľovania sa humanitárne financovanie začalo obmedzovať od januárového návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Spojené štáty boli najväčším poskytovateľom pomoci na svete a v tomto roku rozhodli o jej rozsiahlom znížení.
Príspevky USA tvorili podľa Grandiho viac než 40 percent rozpočtu UNHCR, čo spolu s úspornými opatreniami ďalších hlavných darcovských krajín vyvolalo v agentúre kritickú situáciu.
UNHCR mala na rok 2025 schválený rozpočet 10,6 miliardy dolárov, tvrdí Grandi. Agentúra však podľa neho v uplynulých rokov dostávala len približne polovicu rozpočtových požiadaviek, teda asi päť miliárd dolárov.
„Za súčasného stavu predpokladáme, že rok 2025 ukončíme s disponibilnými finančnými prostriedkami 3,9 miliardy dolárov – čo predstavuje pokles o 1,3 miliardy v porovnaní s rokom 2024, teda približne o 25 percent menej,“ objasnil.
Ukončiť podľa neho museli kritické programy a život zachraňujúce aktivity, prácu v oblasti prevencie rodovo založeného násilia či psychologickú podporu pre obete mučenia. Zatvorili tiež školy, znížila sa potravinová pomoc i peňažné príspevky. „Toto sa stane, keď v priebehu pár týždňov škrtnete financovanie o viac ako miliardu dolárov,“ uzavrel Grandi.