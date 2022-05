UNHCR: Ukrajinské utečenkyne v Poľsku musia mať prístup k interrupciám

Varšava 13. mája (TASR) - Ženy, ktoré utiekli pred vojnou do Poľska, musia mať prístup k službám v oblasti reprodukčného zdravia a práv, ktoré spĺňajú medzinárodné právne normy, vrátane práva na umelé prerušenie tehotenstva. V piatok to uviedla predstaviteľka Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Gillian Triggsová, ktorá má na starosti ochranu utečencov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Poľsko má jedny z najprísnejších zákonov o interrupciách v Európe. Ľudskoprávni aktivisti sa preto obávajú ťažkostí, ktorým môžu čeliť obete znásilnenia utekajúce do tejto krajiny z Ukrajiny, ak potrebujú umelé prerušenie tehotenstva, pripomenula agentúra Reuters.



"Existujú konkrétne politiky (týkajúce sa služieb v oblasti reprodukčných práv v Poľsku), ktoré podľa nás nespĺňajú medzinárodné normy," povedala Triggsová.



"(Obete sexuálneho násilia) potrebujú poradenstvo a pomoc. V niektorých prípadoch budú potrebovať interrupcie. Budeme to riešiť... s tamojšou vládou," povedala s tým, že UNHCR bude v kontakte so ženami, ktoré umelé prerušenie tehotenstva potrebujú, s cieľom zaistiť, že ho dostanú v Poľsku alebo v inej krajine.



Hovorca poľskej vlády sa k tomu bezprostredne nevyjadril.



Organizácia Spojených národov uviedla, že misia OSN monitorujúca dodržiavanie ľudských práv na Ukrajine preveruje obvinenia týkajúce sa sexuálneho násilia páchaného ruskými vojakmi, ktoré zahŕňa "hromadné znásilnenia a znásilnenia pred deťmi". Podľa OSN sa vyskytli tiež obvinenia zo sexuálneho násilia, ktorého sa mali dopustiť ukrajinské sily a jednotky civilnej obrany.



Rusko poprelo, že by sa v rámci svojej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine dopúšťalo zneužívania. Ukrajinská misia OSN sa k obvineniam voči ukrajinským silám bezprostredne nevyjadrila.



V Poľsku vstúpil pred rokom - na základe kontroverzne vnímaného rozhodnutia ústavného súdu - do platnosti sprísnený zákon o interrupciách. Takéto zákroky sú už v krajine prípustné len v prípade znásilnenia, incestu alebo ohrozenia života či zdravia matky.



Poľský ústavný súd v októbri 2020 označil za protiústavné interrupcie vykonávané z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu, ktoré zahŕňajú rozsiahle spektrum poškodení od Downovho syndrómu po smrteľné choroby.