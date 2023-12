UNHCR upozorňuje na nedostatok financií pre humanitárne organizácie

Ženeva 13. decembra (TASR) - Humanitárne organizácie majú nedostatok financií na riešenie viacerých globálnych kríz. Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi v stredu uviedol, že jeho úrad do konca roka potrebuje 400 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Vo štvrtok sa vo švajčiarskej Ženeve začalo druhé Svetové fórum o utečencoch. Grandi na úvod žiadal viac solidarity s týmito ľuďmi a lepšie financovanie humanitárnych organizácií. Tie podľa jeho slov v dôsledku nedostatku financií očakávajú rok 2024 so znepokojením.



Grandi kritizoval snahy krajín nevpúšťať na svoje územie utečencov prostredníctvom budovania hraničných plotov či presúvaním azylových konaní do iných štátov. Konkrétne krajiny však nemenoval.



Na svete je podľa Grandiho na úteku z dôvodu konfliktov a násilia 114 miliónov ľudí. Z nich takmer 36,5 milióna ušlo za hranice svojich krajín, kde žijú ako utečenci. Tento počet sa za posledných sedem rokov zdvojnásobil, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Grandi pripomenul, že počet vysídlených osôb sa zvyšoval už pred vypuknutím konfliktu v Pásme Gazy v októbri tohto roka. Príčinami boli aj vojna na Ukrajine, občianska vojna v Sudáne a humanitárna kríza v Afganistane.



Vysoký komisár vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby nezabúdalo ani na ďalšie humanitárne a utečenecké krízy vo svete. Pripomenul situáciu menšiny Rohingov v Mjanmarsku či milióny ľudí, ktoré ušli z dôvodu konfliktov v Sýrii, Afganistane, Konžskej demokratickej republike (KDR) a v oblasti Sahelu.



Fórum potrvá do piatka a zúčastní sa na ňom viac než 3000 ľudí vrátane hláv štátov a vlád.