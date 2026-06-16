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UNHCR: V 2027 bude potrebovať presídlenie takmer 2,4 milióna utečencov

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Na snímke nelegálni migranti. Foto: TASR - Henrich Mišovič

UNHCR varoval pred chýbajúcimi možnosťami pre utečencov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov a zároveň je pre nich rizikový pobyt v krajine, kde získali azyl.

Autor TASR
Ženeva 16. júna (TASR) - V roku 2027 bude potrebné presídliť takmer 2,4 milióna utečencov a viacero krajín výrazne znížilo počet prijímacích miest, uviedol v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

UNHCR varoval pred chýbajúcimi možnosťami pre utečencov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov a zároveň je pre nich rizikový pobyt v krajine, kde získali azyl. „Rozšírenie možností presídlenia je naliehavé a uskutočniteľné,“ povedala novinárom v Ženeve predstaviteľka UNHCR Jackie Keeganová.

Zvýšenie kvót, zapojenie väčšieho počtu krajín a urýchlenie vybavovania žiadostí zabezpečí, že tento nástroj zachraňujúci životy pomôže väčšiemu počtu ľudí v núdzi,“ povedala Keeganová.

UNHCR vo výročnej správe k presídľovaniu uviedol, že budúci rok bude potrebné presunúť 2,37 milióna ľudí z 43 krajín, ktorí získali azyl v 76 krajinách. Najpočetnejšiu skupinu tvoria utečenci z Afganistanu, nasleduje Južný Sudán, Sudán, Sýria a Rohingovia z Mjanmarska, ktorí žijú v Bangladéši. Ide o šesťpercentný pokles v porovnaní s vlaňajšou správou.

V roku 2025 odišlo do novej krajiny len približne 37.000 utečencov s pomocou UNHCR, čo predstavuje pokles oproti 116.000 v roku 2024. Čiastočne to súvisí so zmenou politiky USA po návrate prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Spojené štáty dovtedy patrili k najväčším prijímateľom presídlených utečencov.

Keeganová zdôraznila, že k zníženiu kvót či zastaveniu programov pristúpili aj ďalšie štáty, ktoré dlhodobo podporovali presídľovanie. „Obnovenie záväzku ochrany a hľadanie riešení je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ dodala.
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