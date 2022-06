UNHCR: V Európe je registrovaných 4,8 milióna utečencov z Ukrajiny

Ženeva 9. júna (TASR) - Takmer päť miliónov utečencov z Ukrajiny už bolo v dôsledku ruskej invázie zaregistrovaných v európskych krajinách. Vyplýva z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Omnoho vyšší počet ich však z Ukrajiny utiekol: podľa UNHCR odišlo z tejto krajiny do 7. júna viac než 7,3 milióna ľudí. Zároveň sa do nej však medzičasom vrátilo 2,3 milióna osôb. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vojna na Ukrajine spôsobila jednu z najväčších kríz na svete čo sa týka vysídlenia obyvateľstva," uviedol UNHCR, podľa ktorého má v 44 krajinách Európy status utečenca 4,8 milióna osôb.



Až 90 percent ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny do zahraničia tvoria ženy a deti, keďže väčšina mužov vo veku 18-60 rokov krajinu v čase stanného práva nemôže opustiť. OSN približuje, že mnoho ľudí cestuje na Ukrajinu a následne späť pre rôzne dôvody, akými sú napríklad návšteva rodín, skontrolovanie svojich nehnuteľností, pomoc iným osobám pri úteku z krajiny či návrat do zamestnania.



Najviac utečencov z Ukrajiny prijalo Poľsko, do ktorého prišlo 3,8 milióna ľudí. Takmer 1,7 milióna z nich medzičasom z Poľska odišlo späť do vojnou zničenej krajiny. Do Ruska prišlo od začiatku ofenzívy z Ukrajiny okolo 1,1 milióna osôb. Bielorusko, ktoré je spojencom Moskvy, zaregistrovalo skoro 17.000 príchodov.



Tretí najvyšší počet utečencov po Poľsku a Rusku evidujú v Nemecku (780.000). Nasledujú Česko (366.632), Taliansko (125.907) a Španielsko (118.199), približuje agentúra DPA. Státisíce ľudí najprv dorazili aj do ďalších štátov, s ktorými Ukrajina susedí, a to Maďarska, Slovenska, Rumunska a Moldavska, väčšina z nich však odtiaľ pokračovala v ceste do iných krajín.



Na Ukrajine je zároveň v súčasnosti vnútorne vysídlených vyše osem miliónov ľudí, upozorňuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Pred vojnou mala Ukrajina približne 44 miliónov obyvateľov.