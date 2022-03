UNHCR: V rámci Ukrajiny je vnútorne vysídlených zrejme až milión ľudí

Štokholm 1. marca (TASR) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu tam bolo vnútorne vysídlených asi až milión ľudí. V utorok to v Štokholme oznámila predstaviteľka Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorá má na starosti Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.



"Stále nemáme spoľahlivé údaje o počte ľudí vnútorne vysídlených v rámci Ukrajiny, ale odhadujeme, že to musí byť asi milión ľudí, ktorí utiekli z domovov, alebo ktorí sa momentálne nachádzajú vo vlaku, autobuse či v aute a snažia sa dostať do bezpečia," povedala Karolina Lindholmová Billingová, zástupkyňa UNHCR pre Ukrajinu.



Hovorkyňa UNHCR Shabia Mantoová v utorok v Ženeve oznámila, že od začiatku ruskej invázie už utieklo z Ukrajiny viac ako 660.000 ľudí s tým, že tieto "počty exponenciálne rastú". UNHCR sa obáva, že ruská invázia na Ukrajinu spôsobí najväčšiu utečeneckú kríze v Európe v tomto storočí.