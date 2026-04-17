UNHCR: V roku 2025 zahynulo pri odchode z Mjanmarska 900 utečencov
Státisíce moslimských Rohingov utekajú pred násilnosťami mjanmarskej armády a budhistických milícií do susedného Bangladéša.
Autor TASR
Ženeva 17. apríla (TASR) - V Andamanskom mori a Bengálskom zálive v roku 2025 zahynulo alebo sa stratilo takmer 900 rohingských utečencov z Mjanmarska. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) ide o najsmrteľnejší rok na tejto migračnej trase. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Státisíce moslimských Rohingov utekajú pred násilnosťami mjanmarskej armády a budhistických milícií do susedného Bangladéša. V Mjanmarsku boli členovia tejto moslimskej menšiny podľa vlastných vyjadrení vystavení masovému znásilňovaniu, vraždeniu a podpaľovaniu domov. Mjanmarská vláda neuznáva Rohingov ako oficiálnu menšinu, odopiera im občianstvo a považuje ich za Bengálcov pochádzajúcich z Bangladéša.
„V roku 2025 bolo v Andamanskom mori a Bengálskom zálive hlásených takmer 900 nezvestných alebo mŕtvych rohingských utečencov, čo z neho robí najsmrteľnejší rok v histórii, pokiaľ ide o migráciu po mori v južnej a juhovýchodnej Ázii,“ uviedol na tlačovej konferencii v Ženeve hovorca Úradu OSN pre utečencov (UNHCR) Babar. Pri pokuse o preplavenie podľa neho zahynul alebo sa stratil každý siedmy utečenec.
OSN v utorok informovala, že približne 250 ľudí vrátane detí je nezvestných po potopení lode v Andamanskom mori, na palube ktorej sa nachádzali rohingskí utečenci aj občania Bangladéša.
Státisíce moslimských Rohingov utekajú pred násilnosťami mjanmarskej armády a budhistických milícií do susedného Bangladéša. V Mjanmarsku boli členovia tejto moslimskej menšiny podľa vlastných vyjadrení vystavení masovému znásilňovaniu, vraždeniu a podpaľovaniu domov. Mjanmarská vláda neuznáva Rohingov ako oficiálnu menšinu, odopiera im občianstvo a považuje ich za Bengálcov pochádzajúcich z Bangladéša.
„V roku 2025 bolo v Andamanskom mori a Bengálskom zálive hlásených takmer 900 nezvestných alebo mŕtvych rohingských utečencov, čo z neho robí najsmrteľnejší rok v histórii, pokiaľ ide o migráciu po mori v južnej a juhovýchodnej Ázii,“ uviedol na tlačovej konferencii v Ženeve hovorca Úradu OSN pre utečencov (UNHCR) Babar. Pri pokuse o preplavenie podľa neho zahynul alebo sa stratil každý siedmy utečenec.
OSN v utorok informovala, že približne 250 ľudí vrátane detí je nezvestných po potopení lode v Andamanskom mori, na palube ktorej sa nachádzali rohingskí utečenci aj občania Bangladéša.