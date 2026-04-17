Piatok 17. apríl 2026
UNHCR: V roku 2025 zahynulo pri odchode z Mjanmarska 900 utečencov

Rohingskí utečenci, archívne foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ženeva 17. apríla (TASR) - V Andamanskom mori a Bengálskom zálive v roku 2025 zahynulo alebo sa stratilo takmer 900 rohingských utečencov z Mjanmarska. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) ide o najsmrteľnejší rok na tejto migračnej trase. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Státisíce moslimských Rohingov utekajú pred násilnosťami mjanmarskej armády a budhistických milícií do susedného Bangladéša. V Mjanmarsku boli členovia tejto moslimskej menšiny podľa vlastných vyjadrení vystavení masovému znásilňovaniu, vraždeniu a podpaľovaniu domov. Mjanmarská vláda neuznáva Rohingov ako oficiálnu menšinu, odopiera im občianstvo a považuje ich za Bengálcov pochádzajúcich z Bangladéša.

„V roku 2025 bolo v Andamanskom mori a Bengálskom zálive hlásených takmer 900 nezvestných alebo mŕtvych rohingských utečencov, čo z neho robí najsmrteľnejší rok v histórii, pokiaľ ide o migráciu po mori v južnej a juhovýchodnej Ázii,“ uviedol na tlačovej konferencii v Ženeve hovorca Úradu OSN pre utečencov (UNHCR) Babar. Pri pokuse o preplavenie podľa neho zahynul alebo sa stratil každý siedmy utečenec.

OSN v utorok informovala, že približne 250 ľudí vrátane detí je nezvestných po potopení lode v Andamanskom mori, na palube ktorej sa nachádzali rohingskí utečenci aj občania Bangladéša.
Neprehliadnite

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky