UNHCR vyjadril znepokojenie s britským návrhom zákona o migrácii

Londýn 8. marca (TASR) - Návrh zákona britskej vlády o udeľovaní azylu migrantom je "veľmi znepokojujúci" a znemožní vstup do krajiny aj osobám, ktoré na to majú právu. Uviedol to Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Toto opatrenie by bolo porušením medzinárodného práva, uviedla zástupkyňa UNHCR v Spojenom kráľovstve Vicky Tennantová. Na zastavenie príchodov migrantov cez Lamanšský prieliv to podľa jej slov nie je potrebné.



Britská ministerka vnútra Suella Bravermanová návrh zákona predstavila v utorok v Dolnej snemovni britského parlamentu. Cieľom je zastaviť nelegálnu migráciu predovšetkým cez Lamanšský prieliv.



Britský premiér Rishi Sunak vyjadril odhodlanie prekonať právne prekážky a tento zákon presadiť. Podľa opozičnej Labouristickej strany tento plán môže viesť k prehĺbeniu chaosu.



Úrady budú môcť na základe tohto zákona utečencov zadržiavať až 28 dní bez možnosti kaucie či posúdenia súdom. Ministerstvo vnútra bude mať povinnosť deportovať osoby, ktoré do krajiny prídu nelegálne.



Vyhostenie sa nebude vzťahovať na mladistvých do 18 rokov, osoby, ktorým návrat neumožňuje ich zdravotný stav, či ľudí, ktorým hrozí nebezpečenstvo pri návrate do krajiny, odkiaľ odišli. Návrh takisto zabráni zneužívaniu utečencov pre moderné otroctvo, a bude zahŕňať aj ročný limit na počet osôb, ktoré môžu do Británie legálne prísť.



Vlani prišlo do Británie cez Lamanšský prieliv viac než 45.000 ľudí, v roku 2018 to bolo asi 300 osôb, píše BBC.