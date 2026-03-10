< sekcia Zahraničie
UNHCR: Za jediný deň zaznamenali v Libanone 100.000 vysídlených ľudí
Libanon bol zatiahnutý do najnovšej vojny na Blízkom východe po tom, čo sa Hizballáh zapojil do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán.
Autor TASR
Ženeva/Bejrút 10. marca (TASR) - Za 24 hodín bolo v Libanone vysídlených viac než 100.000 ľudí v čase vojnového konfliktu na Blízkom východe, uviedla v utorok zástupkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Libanone Karolina Lindholm Billingová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„K dnešnému dňu sa na online platforme (libanonskej) vlády zaregistrovalo viac ako 667.000 ľudí v Libanone - a to predstavuje nárast o 100.000 za jediný deň,“ povedala. Ide podľa nej o rýchlejšie tempo vysídlenia než v roku 2024, keď vypukla vojna medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh.
Podľa UNHCR sa približne 120.000 ľudí nachádza v štátom určených prístreškoch, zatiaľ čo ďalší stále hľadajú miesto, kde by mohli zostať po opustení svojich domovov, informuje Reuters.
Mnoho ľudí zostáva u svojich blízkych či priateľov, alebo naďalej hľadajú príbytok, hovorí Billingová s tým, že ľudia prespávajú aj na chodníkoch alebo v autách.
Libanon bol zatiahnutý do najnovšej vojny na Blízkom východe po tom, čo sa Hizballáh zapojil do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela.
Tel Aviv na to reagoval útokmi na sklady a pozície hnutia na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu.
