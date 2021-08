Zatiaľ sa neočakáva príliš veľký exodus Afgancov do Európy

Rím 21. augusta (TASR) – Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi neočakáva, že by Európu zaplavila veľká vlna utečencov z Afganistanu, pokiaľ ľuďom utekajúcim z tejto stredoázijskej krajiny bude patrične zavčasu poskytovaná humanitárna pomoc.



Rozsah prípadného hromadného exodu z Afganistanu bude závisieť iba od toho, ako brutálne sa islamistický Taliban rozhodne Afgancom vládnuť, povedal Grandi v piatok pre taliansky denník Corriere della Sera. V noci na sobotu si jeho vyjadrenia všimla nemecká tlačová agentúra DPA.



V prvom rade to budú predovšetkým štáty susediace z Afganistanom, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zažijú nával utečencov – teda najmä Pakistan a Irán –, a v menšom rozsahu aj Tadžikistan, povedal Grandi.



Európskej únii podľa vysokého komisára pravdepodobne hrozí väčšie riziko len vtedy, ak utečencom nebude pohotovo poskytnutá humanitárna pomoc a oni sa z tohto dôvodu rozhodnú vo svojej ceste pokračovať ďalej, do Európy.



Na poskytovanie pomoci krajinám, ktoré susedia s Afganistanom, vyzval v piatok Európsku úniu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zvyšujúci sa počet afganských migrantov by totiž mohol predstavovať „vážny problém pre každého", povedal Erdogan v telefonáte s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom.



Atény sa už nechali počuť, že by mohli začať posielať Afgancov späť do Turecka, ktoré grécki činitelia považujú za „bezpečnú" krajinu pre migrantov.



Narážajúc na dohodu z roku 2016, na základe ktorej môžu byť „neregulérni" migranti prichádzajúci do EÚ poslaní výmenou za finančnú kompenzáciu späť do Turecka, Erdogan vyzval svojich susedov, aby „úprimne dodržovali svoje záväzky".



„Nová migračná vlna je neodvratná, ak sa v Afganistane a Iráne neprijmú potrebné opatrenia," povedal Mitsotakisovi turecký prezident. Ankara už rokovala s Teheránom a sprísňuje svoju pohraničnú politiku, podčiarkol Erdogan.