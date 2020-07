UNHCR: Ženy vo väzení v KĽDR čelia znásilneniu a mučeniu

Soul 28. júla (TASR) - Severokórejské ženy zadržiavané vo väzenských táboroch v KĽDR čelia mučeniu, znásilňovaniu a iným formám "viacnásobného a závažného" násilia zo strany príslušníkov bezpečnostných síl. Podľa agentúry Reuters to v utorok uviedla správa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorá citovala výpovede vyše 100 žien.



Ženy, ktoré boli zadržané v rokoch 2009 až 2019 po tom, čo sa im nepodarilo uniknúť z krajiny, hovorili o svojich skúsenostiach s vyšetrovateľmi pracovníkom UNHCR v juhokórejskej metropole Soul.



Podľa ich svedectva im vo väzenských táboroch a detenčných centrách odopierali jedlo, spánok, denné svetlo a čerstvý vzduch.



V správe s názvom "Stále cítim bolesť" mnohé z nich uviedli, že ich tam predstavitelia bezpečnostných síl mučili, znásilňovali, nútili k potratom a museli podstúpiť invazívne telesné prehliadky.



Všetkým z obetí sa nakoniec podarilo ujsť do Južnej Kórey.



"Nespala som a namiesto toho som pracovala, pretože som nechcela, aby ma zbili. Bolo to také neznesiteľné, že som sa pokúsila spáchať samovraždu," povedala jedna z obetí.



KĽDR na obvinenia bezprostredne nereagovala, ale už v minulosti označila kritiku o porušovaní ľudských práv v krajine za "sprisahanie na zvrhnutie" režimu.



Získavanie informácií zo Severnej Kórey je zložité a správa UNHCR uznala, že z tohto dôvodu nemohla nezávisle overiť svedectvá svojich respondentiek.



Spoluautor správy Daniel Collinge uviedol, že tento projekt je zameraný na zvýšenie nátlaku na KĽDR, aby zlepšila situáciu v oblasti ľudských práv. Správa zároveň nalieha na ďalšie krajiny, aby nedeportovali utečencov, ktorí riskujú svoje životy, aby sa dostali na slobodu.



Vláda juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, ktorá sa snaží o zlepšenie vzťahov so susedným Severom, bola nedávno kritizovaná za zrušenie povolenia severokórejským utečencom, ktorým zakázala na územie KĽDR zasielať protipchjongjanské letáky.