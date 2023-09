UNHCR žiada zhruba dvojnásobnú sumu na pomoc sudánskym utečencom

Ženeva 4. septembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v pondelok vyzval na poskytnutie jednej miliardy dolárov na pomoc ľuďom utekajúcim pred násilím v Sudáne. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



To je približne dvojnásobok sumy, ktorú UNHCR odhadoval v máji krátko po vypuknutí konfliktu. Počet ľudí, ktorý utiekol zo Sudánu do susedných do piatich krajín má dosiahnuť viac ako 1,8 milióna. Suma, ktorú na pomoc pre nich svetová organizácia potrebuje, sa tak viac než zdvojnásobila.



Humanitárni pracovníci sa snažia poskytnúť utečencom základné potreby, ako je voda, jedlo a prístrešie. Zároveň nie sú v dobrom zdravotnom stave, pričom UNHCR poukázala na vysokú mieru výskytu podvýživy a prepuknutia chorôb, ako sú cholera a osýpky.



V polovici apríla vypukli v Sudáne boje medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Podľa mimovládnych organizácií počas bojov zahynulo asi 5000 ľudí. V dôsledku ozbrojeného konfliktu museli svoje domovy opustiť milióny Sudáncov, do susedných krajín utieklo už vyše milión ľudí.



UNHCR zároveň upozornil, že okolité krajiny prijímajúce utečencov – Stredoafrická republika, Čad, Egypt, Etiópia a Južný Sudán – už pred samotnou krízou hostili státisíce vysídlených ľudí.