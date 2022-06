UNHCR:Do Sýrie sa z Turecka týždenne vracia asi 800 sýrskych utečencov

Istanbul 21. júna (TASR) - Približne 800 sýrskych utečencov sa momentálne každý týždeň vracia do Sýrie z Turecka. Povedal to predstaviteľ Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Turecku Philippe Leclerc, informovala v utorok agentúra Reuters.



Turecko na svojom území poskytuje útočisko približne 3,7 miliónu Sýrčanov, a teda vôbec najpočetnejšej komunite utečencov na svete. Zhoršujúce sa nálady verejnosti však viedli tureckú vládu k tomu, aby začala uvažovať, ako ich poslať nazad do vlasti.



Tieto zámery vlády tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa však nestretli s podporou medzinárodných organizácií, uvádza Reuters. Leclerc povedal, že v Sýrii zatiaľ nie sú vhodné podmienky na návrat veľkého počtu utečencov. "Úroveň neistoty v Sýrii neumožňuje v týchto dňoch masové dobrovoľné návraty," uviedol v pondelok v Istanbule v rozhovore pre agentúru Reuters.



Dodal, že približne 800 prevažne slobodných Sýrčanov sa týždenne vracia z Turecka do rôznych oblastí na severe Sýrie. Väčšina zo sýrskych utečencov však podľa jeho slov verí, že budú môcť ostať v Turecku, kde je ich ekonomická situácia lepšia.



"Ľudia prirodzene veria, že majú budúcnosť skôr v Turecku než v Sýrii, vzhľadom na veľmi malý pokrok, ktorý sme (tam) zatiaľ pozorovali" dodal Leclerc s tým, že v Sýrii momentálne dochádza k zhoršeniu politických, sociálnych aj ekonomických podmienok.