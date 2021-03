Únia CDU/CSU po korupčných škandáloch sprísni pravidlá pre poslancov

Berlín 27. marca (TASR) - Nemecké koaličné strany CDU/CSU sa v piatok dohodli na prísnejších pravidlách transparentnosti týkajúcich sa poslancov Spolkového snemu. Dôvodom sú korupčné škandály súvisiace s nákupom ochranných pomôcok proti covidu, ktoré naštrbili dôveru voličov v konzervatívny blok CDU/CSU. Informovala o tom agentúra AFP.



Zákonodarcovia únie budú musieť po novom zverejňovať presnú sumu svojich dodatočných príjmov vyšších ako 1000 eur za mesiac, resp. presahujúcich 3000 eur za rok. Zakázané bude lobovanie za tretie strany a prijímanie finančných odmien za prejavy v parlamente.



Pre obvinenia z úplatkárstva či pre konflikt záujmov boli nútení v posledných týždňoch odstúpiť viacerí politici z CDU/CSU, pripomína AFP.



V piatok CDU ohlásila, že bývalý poslanec zo spolkovej krajiny Durínsko Mark Hauptmann, ktorý sa pred dvoma týždňami vzdal svojho mandátu, vystúpil zo strany. Hauptmann čelí obvineniam, že získal finančný obnos vo výške milióna eur za sprostredkovanie nákupu respirátorov. Taktiež ho obviňujú z prijatia financií od vlád iných krajín a z lobingu v prospech Azerbajdžanu.



Pre obvinenia, že profitovali z nákupu respirátorov, vystúpili zo strany i Georg Nüsslein (CSU) a Nikolas Löbel (CDU), pričom Löbel sa vzdal i svojho mandátu.



"Musíme urobiť všetko pre to, aby korupcia, úplatky a nemorálne obchodné praktiky nemali miesto v nemeckom parlamente," povedal predseda frakcie CDU/CSU v Spolkovom sneme Ralph Brinkhaus.



Kresťanským demokratom z CDU a sesterskej bavorskej CSU hrozí v septembrových parlamentných voľbách v dôsledku kritiky pre pomalý štart vakcinačnej kampane v Nemecku, ako aj pre spomínané korupčné škandály dosiaľ najhorší výsledok.



Prieskum verejnej mienky, ktorý v piatok zverejnila televízna stanica ZDF uvádza, že blok CDU/CSU by dostal len 27 percent hlasov, čo je najmenej za uplynulý rok. JE to zároveň o päť percentuálnych bodov menej než rekordne najnižší volebný výsledok 32,9 percenta, ktorý konzervatívny blok dosiahol v roku 2017.



"Bol to zlý týždeň pre CDU/CSU," povedal na piatkovej tlačovej konferencii bavorský premiér a šéf CSU Markus Söder - jeden z hlavných možných kandidátov na pozíciu nemeckého kancelára. "Musíme sa naučiť, ako znova bojovať," zdôraznil. Varoval, že najnovšie prieskumy naznačujú, že Únii hrozí aj možný odchod do opozície.