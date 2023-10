Rusi kritizujú Arménov za ratifikovanie zmluvy, EK to však víta

Moskva 3. októbra (TASR) - Rusko kritizovalo rozhodnutie arménskeho parlamentu, ktorý v utorok ratifikoval zakladajúcu zmluvu Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu a bude tak uznávať jurisdikciu tohto súdu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Rozhodnutie arménskeho parlamentu naopak privítala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Svet sa pre autokrata sediaceho v Kremli zmenšuje," napísala v utorok na sociálnej sieti X s odkazom na šéfa Kremľa Vladimira Putina.



"Máme pochybnosti, či je z hľadiska bilaterálnych vzťahov pristúpenie Arménska k Rímskemu štatútu správne. Stále sa domnievame, že je to nesprávne rozhodnutie," tvrdil naopak hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



ICC tento rok vydal zatýkací rozkaz na Putina za vojnové zločiny súvisiace s nelegálnymi deportáciami detí z Ukrajiny. Krajiny, ktoré ratifikujú zakladajúcu zmluvu ICC, Rímsky štatút, sú povinné Putina zatknúť, ak vstúpi na ich územie.



Krok Arménska pravdepodobne vnesie ešte viac napätia do zhoršujúcich sa vzťahov s jeho tradičným spojencom Ruskom, ktoré už predtým označilo plán Jerevanu pristúpiť do ICC za "nepriateľský krok".



Vzťahy oboch krajín navyše zhoršila invázia Moskvy na Ukrajinu a nedávne obsadenie separatistického regiónu Náhorný Karabach Azerbajdžanom. Tento región v rámci hraníc Azerbajdžanu tri desaťročia ovládali etnickí Arméni. Mnohí z nich teraz obviňujú Moskvu, že ich nedokázala ochrániť.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan naznačil, jeho krajina bude sondovať možnosti spojenectva s inými krajinami namiesto Ruska. Kremeľ však v utorok zopakoval svoje tvrdenie, že pre Jerevan neexistuje žiadna iná alternatíva k existujúcej Moskvou vedenej Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktorej je Arménsko členom.



"Myslím si, že väčšina ľudí v Arménsku si uvedomuje, že nástroje ODKB sú absolútne nenahraditeľné. Arménska strana nemá nič lepšie ako tieto mechanizmy, tým sme si istí," vyhlasoval Peskov.