Ukrajina v sobotu uzavrie vzdušný priestor pre bieloruské lietadlá

Kyjev 28. mája (TASR) - Ukrajinská vláda schválila zákaz využívania ukrajinského vzdušného priestoru bieloruskými lietadlami, informovala v piatok agentúra UNIAN s odvolaním sa na nemenované vládne zdroje. Podľa nich bude zákaz platiť od soboty 29. mája.



Bieloruské lietadlá teda nebudú schopné pristávať na ukrajinských letiskách ani podnikať tranzitné lety nad Ukrajinou.



Agentúra UNIAN pripomenula, že Ukrajina 26. mája zastavila leteckú dopravu s Bieloruskom. Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.



Dôvodom je to, že bieloruské úrady donútili 23. mája na letisku v Minsku pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, pričom ho sprevádzala stíhačka MiG. Následne zadržali dvoch cestujúcich lietadla: 26-ročného Ramana Prataseviča, bieloruského novinára žijúceho v exile v Poľsku, a jeho 23-ročnú ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, študujúcu vo Vilniuse.



Prataseviča spolu so Sciapanom Pucilom, druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradilo vlani v novembri Bielorusko na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti. Úrady tak urobili na základe predošlých obvinení, že obaja muži sa podieľali na organizovaní hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia. Kanál Nexta však vtedy upozornil, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou.