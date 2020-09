Africké krajiny môžu podľa UNICEF stratiť jednu generáciu detí

Johannesburg 22. septembra (TASR) – Detský fond OSN v utorok varoval, že krajiny na východe a juhu Afriky môžu "stratiť jednu generáciu" detí, ak ich vlády neotvoria školy, ktoré sú v dôsledku pandémie nového koronavírusu zatvorené. Informovala o tom agentúra DPA.



Aj napriek tomu, že 13 z 21 krajín na východe a juhu Afriky už svoje školy otvorilo, na výučbe sa naďalej nezúčastňuje takmer 65 miliónov detí. UNICEF vo svojej správe vyjadril obavy, že niektoré štáty – napríklad Keňa – ešte nevedia, či svoje školy tento rok vôbec otvoria.



„Po siedmych mesiacoch pandémie musíme mať v súvislosti so závažnosťou tejto krízy veľmi jasno – riskujeme stratu jednej generácie," uviedol regionálny riaditeľ UNICEF pre východnú a južnú Afriku Muhhamád Malick Fall.



„Zaznamenali sme pokles v študovaní, nárast v prípadoch násilia, detskej práce, núteného detského manželstva, tehotenstva tínedžerov a nedostatočnej výživy. Jedna generácia detí je v ohrození, a to v tom najkritickejšom období v dejinách nášho kontinentu," dodal Fall.



Deti prichádzajú v dôsledku zatvorenia škôl o každodennú výživnú stravu, píše UNICEF.



V správe fondu sa uvádza, že aj napriek pandémii môžu vlády svoje školy bezpečne otvoriť, keďže podľa vedeckých štúdií deti nepatria medzi superšíriteľov koronavírusu a sú vekovou skupinou, ktorá je týmto vírusom ohrozovaná najmenej. Deti podľa fondu tvoria v regióne len 2,5 percenta nakazených novým koronavírusom.



„Dnes vieme, že deti viac ohrozuje to, že vynechávajú školu," dodal UNICEF.



Fall uviedol, že kontinent v ostatných rokoch zaznamenáva bezprecedentný populačný nárast. Ak miestne vlády ponúknu deťom kvalitné vzdelávanie, verí, že to pomôže zlepšiť ekonomickú situáciu v subsaharskom regióne, kde viac ako 70 percent ľudí žije len z približne 1,70 eura na deň.