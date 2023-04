UNICEF: Asi 67 miliónov detí vynechalo pre covid rutinné očkovanie

New York 20. apríla (TASR) - Približne 67 miliónov detí celosvetovo čiastočne alebo úplne vynechalo medzi rokmi 2019 a 2021 rutinné očkovania pre obmedzenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. V stredu to uviedol Detský fond OSN (UNICEF), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Viac ako desaťročie ťažko nadobudnutých ziskov v rutinnom očkovaní detí bolo narušených," napísal UNICEF v správe. Dodal, že dostať sa späť k číslam spred pandémie "bude náročné".



Zo 67 miliónov detí, ktorých očkovanie bolo "vážne narušené", vynechalo rutinné vakcíny úplne až 48 miliónov z nich, uviedol UNICEF. Obzvlášť zasiahnuté boli juhoázijské a africké krajiny, dodal. Zároveň vyslovil obavy súvisiace s možným prepuknutím epidémie detskej obrny a osýpok.



Vakcíny zachraňujú každoročne 4,4 milióna ľudských životov. Toto číslo môže podľa údajov OSN stúpnuť na 5,8 milióna do roku 2030 v prípade, ak budú splnené stanovené ambiciózne ciele a nikto nebude zaostávať.



"Vakcíny zohrali skutočne dôležitú úlohu v tom, že umožnili viacerým deťom žiť zdravý a dlhý život. Akýkoľvek pokles zaočkovanosti je znepokojujúci," povedal autor správy UNICEF Brian Keeley.



Predtým, ako bola v roku 1963 uvedená očkovacia látka proti osýpkam do praxe, podľahlo tomuto ochoreniu každoročne v priemere 2,6 milióna ľudí, väčšinou detí. Do roku 2021 toto číslo kleslo na 128.000, pripomína AFP.



Medzi rokmi 2019 a 2021 však percento detí zaočkovaných proti osýpkam kleslo z 86 na 81 percent a počet nakazených sa v roku 2022 oproti 2021mer zdvojnásobil.



Keeley upozornil, že pokles zaočkovanosti môže byť znásobený ďalšími krízami, od klimatickej zmeny až po potravinovú krízu. Detský fond OSN preto vyzval vlády, aby svoje "svoje záväzky na zvýšenie financovania imunizácie zdvojnásobili".



Správa UNICEF-u tiež poukázala na pokles dôvery ľudí vo vakcíny, ku ktorému došlo v 52 z 55 skúmaných krajín. Celkovo však podpora očkovania vo svete zostáva silná.