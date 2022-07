UNICEF: Až 25 miliónov detí vlani nedostalo vakcínu proti osýpkam

New York 15. júla (TASR) - Konšpiračné teórie o očkovaní a nápor na sektor zdravotníctva počas pandémie koronavírusu spôsobil, že až 25 miliónov detí nedostalo dávku vakcíny proti osýpkam. V piatok na to podľa denníka The Guardian upozornil Detský fond OSN (UNICEF).



Z údajov, ktoré zverejnili UNICEF a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyplýva, od začiatku pandémie covidu začala úroveň vakcinácie klesať. To spôsobilo, že niekoľko desiatok miliónov detí sa stalo náchylnými na choroby, ktorým sa štandardne dá predchádzať.



Existuje riziko, že až 25 miliónov detí by sa mohlo nakaziť záškrtom, tetanom, čiernym kašľom a detskou obrnou, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2019 nárast o šesť miliónov. Zároveň ide o najvyšší počet potenciálne ohrozených detí od roku 2008.



Rovnaký počet detí vlani nedostal vakcínu proti osýpkam a ďalších 3,5 milióna detí nebolo zaočkovaných proti ľudskému papilomavírusu, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice.



Takmer dve tretiny detí (62 percent), ktoré v roku 2021 neboli vôbec zaočkované, žijú v desiatich krajinách. S výnimkou Brazílie ide o krajiny s nízkymi alebo nižšími strednými príjmami.



Odborník UNICEF-u na vakcináciu Niklas Danielson upozornil, že situácia je veľmi vážna, pričom ju ešte viac zhoršuje sucho a stúpajúca miera podvýživy.



Podľa OSN spôsobila nedostatočná vakcinácia za posledných 12 mesiacov nadbytočné úmrtia a viedla tiež k šíreniu obrny a osýpok. Deti, ktoré nie sú zaočkované a napríklad dostanú osýpky, sú podľa doktorky Kate O'Brienovej z WHO až rok náchylnejšie na iné ochorenia, vrátane zápalu pľúc. Meningitída zasa môže spôsobiť hluchotu, slepotu a môže mať dlhodobé neurologické následky.



Jednou z príčin tohto stavu je aj nárast počtu vysídlených ľudí, čo sťažuje očkovanie.