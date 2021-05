UNICEF: Bohaté krajiny môžu darovať vakcíny chudobnejším krajinám

Ženeva 17. mája (TASR) - Krajiny skupiny G7 a Európska únia si môžu dovoliť darovať krajinám v núdzi viac ako 150 miliónov vakcín bez toho, aby museli ustúpiť od svojich cieľov v oblasti očkovania, napísala v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na Detský fond OSN (UNICEF).



Sedem najvyspelejších ekonomík sveta (G7) a EÚ môžu pomôcť vyplniť medzeru v oblasti očkovacích látok vo svete tým, že budú 20 percent svojich zásob na jún, júl a august zdieľať s medzinárodným programom COVAX, uvádza podľa AFP štúdia britskej spoločnosti Airfinity.



"Môžu tak urobiť a zároveň naplniť svoje záväzky v oblasti očkovania voči svojim obyvateľom," povedala výkonná riaditeľka UNICEF-u Henrietta Foreová.



COVAX je medzinárodná iniciatíva, ktorej cieľom je pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zaručiť distribúciu vakcín aj do chudobnejších štátov sveta.



UNICEF vo svojom vyhlásení žiada pohotové kroky a zdieľanie nadbytku vakcín.



Krajiny G7 sa majú stretnúť na summite v Spojenom kráľovstve v júni tohto roka, pripomína AFP. Dovtedy bude podľa UNICEF-u programu COVAX chýbať 190 miliónov z pôvodného počtu dávok, ktoré plánoval dodať. Tento nedostatok sčasti spôsobilo aj prudké šírenie koronavírusu v Indii, ktorá mala väčšinu dávok vakcín v rámci COVAX-u vyrobiť a distribuovať. India však tieto vakcíny využíva sama.



Spojené štáty majú 60 miliónov dávok vakcíny AstraZeneca, ktoré môžu poskytnúť. Francúzsko prisľúbilo 500.000 dávok a Švédsko milión. Podobné kroky zvažuje aj Švajčiarsko.



Približne 44 percent z celkového počtu 1,4 miliardy dávok vakcín, ktoré boli doteraz vo svete podané, dostali ľudia v krajinách s vysokými príjmami. Tieto krajiny predstavujú 16 percent svetovej populácie, píše AFP. V 29 štátoch s najnižšími príjmami podali len 0,3 percenta z celkového počtu (1,4 miliardy) očkovacích látok. V týchto krajinách žije deväť percent z celkového počtu obyvateľov sveta.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok bohaté krajiny vyzval, aby vakcíny radšej darovali COVAX-u a neočkovali nimi deti.