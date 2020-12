UNICEF bojuje proti podvýžive aj vďaka pomoci zo Slovenska

Bratislava 9. decembra (OTS) - Tri eurá darované prostredníctvom SMS na číslo 844 môžu zmeniť osud jedného z troch miliónov detí, ktoré ročne zomrú na jednoducho liečiteľnú chorobu – podvýživu.Deklarácia práv dieťaťa prijatá valným zhromaždením OSN v roku 1946 sa začína slovami: „“. Na to, aby sa dali realizovať veľké ideály však musí byť splnená jedna zo základných podmienok. Deti musia žiť. Dožiť sa piatich rokov v niektorých častiach sveta totiž nie je samozrejmosťou ani v 21. storočí. S akútnou podvýživou vo svete v tejto chvíli bojuje 200 miliónov detí. Pandémia môže počty hladujúcich navýšiť o 6,7 milióna. UNICEF sa prostredníctvom zbierky na www.darujdobrypocit.sk snaží získať prostriedky na zníženie počtu detí umierajúcich na chorobu, ktorej liečba je dostupná a finančne nenáročná.“ hovorí, riaditeľka UNICEF na Slovensku.Jediná SMS s textom DOBRY POCIT na číslo 844 v cene 3 € sa prostredníctvom nutričného programu UNICEF premení na skutočnú, život zachraňujúcu hodnotu. Za ne dokáže UNICEF zabezpečiť celodennú dávku terapeutickej stravy ( RUTF ) v hygienickom recyklovateľnom balení trom deťom. Terapeutická výživa znáša vysoké teploty a jej trvanlivosť je dva roky. Je distribuovaná nutričnými centrami priamo do rúk rodín hladujúcich detí. Výmenou za prázdne obaly rodina získa ďalšiu dávku terapeutickej výživy. Všetky s tým súvisiace náklady dokáže UNICEF pokryť troma eurami.Vďaka RUTF a obetavej práci nutričných centier v ohrozených oblastiach sa v minulom roku podarilo zachrániť pred smrťou od hladu 4,1 milióna detí. Zachytiť podvýživu včas je z hľadiska ďalšieho vývoja dieťaťa kľúčové. Následky neliečenej podvýživy totiž pretrvávajú po celý zvyšok života. Terapeutická výživa, ktorú je možné jesť priamo z recyklovateľného vrecúška bez pridania vody, vylieči dieťa z akútnej podvýživy v priebehu 6 až 8 týždňov.Aktuálne prebiehajúcu kampaň Daruj dobrý pocit na svojich sociálnych sieťach a v médiách podporujú osobnosti, ako sú Anna Karolína Schmiedlová, Jaro Bekr, Alena Heribanová, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Barbora Krajčírová, Babsy Jagušák, Miro Jaroš, Gizka Oňová, Fero Joke, LadyZika, Lenivá kuchárka, foodbloger Čoje či blogeri Travelistan a Tolerant Cook. O promo kampane sa postaral aj raper Kali vo videu s Bekimom a odštartovali tak iniciatívu na pomoc deťom trpiacim podvýživou.Inštaláciou znázorňujúcou „pravú africkú večeru“ sa ku kampani pridalo aj Slovenské národné divadlo . Záujemcovia môžu najbežnejšie jedlo podávané v chudobou a hladom postihnutých oblastiach sveta vidieť počas celého decembra vo foyeri SND a zapojiť sa do prebiehajúcej kampane jej podporou darcovskou SMS ana sociálnych sieťach s hashtagom #darujdobrypocitPrispieť v kampani Daruj dobrý pocit môžete aj vy formou SMS na číslo 844 alebo cez www.darujdobrypocit.sk kúpou elektronickej pohľadnice, ktorou navyše pred sviatkami potešíte svojich blízkych.